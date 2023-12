La integración de los gitanos

La Vicepresidenta 2ª y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha anunciado hace algunos días, que impulsará un plan de empleo “específico” para la comunidad gitana durante esta legislatura. ¡Pronto empezamos a hacer distinciones entre españoles! ya sean payos o gitanos, a dividirnos más de lo que ya estamos. Pienso que después de más de cinco siglos de convivencia entre unos y otros, los gitanos ya deberían haberse adaptado a nuestros usos y costumbres y así lo han hecho muchos. No se ha realizado ningún plan para integrar a negros, musulmanes, chinos y descendientes de indios de los distintos países hispanoamericanos.

Los gitanos en pocos años han abandonado, en parte, su vida errante y algunos de los oficios realizados tradicionalmente, casi exclusivamente por ellos, tales como hojalateros, chalanes y canasteros, para establecerse generalmente en grandes núcleos urbanos y vivir del comercio ambulante y desgraciadamente algunos del tráfico de drogas. Hablo naturalmente en términos generales, ya que hay una minoría de gitanos integrados totalmente en la sociedad desde hace años. Pero hay que decir muy claro, que los gitanos no se han integrado en la sociedad, porque no han querido. No están marginados, se automarginan ellos.

En Almería hemos tenido y tenemos gitanos importantes. En la década de los 50 del siglo pasado el “Gitano Señorito” era un joven elegante y su presencia no pasaba desapercibida. Su hermana “La Chana” era una morena de ojos negros enormes en un cuerpo escultural. En la actualidad tenemos a “Tomatito” uno de los mejores guitarristas flamencos de todos los tiempos, que durante 15 años formó pareja con Camarón. Su hijo “José del Tomate” sigue los pasos de su padre. Pero también citamos a “Niño Josele”, “La Canastera” o al futbolista Joaquín Fernández y un largo etc.

Una imagen entrañable y llena de colorido que ha quedado impresa en mi memoria, es el cuadro escénico de cíngaros acampados en la era, en las afueras de mi pueblo. Los recuerdos son imprecisos, sería por los años 1948 o 1949. Creo que era por primavera cuando, como las golondrinas, año tras año, llegaba al pueblo en un carromato, una gran familia o más bien un clan de cíngaros. Realmente no se parecían en nada a nuestros gitanos, a los del pueblo, sedentarios y relativamente integrados en el mismo. Su vestimenta era estrafalaria y pintoresca. Las mujeres ataviadas con vestidos largos y amplios, faldas de mil colores y cintas; cintas en la cintura y en el pelo; adornos en todo el cuerpo en forma de collares, anillos, pulseras y pendientes largos y aparatosos, colgaban por todos sitios. Trabajaban el cobre como nadie, de hecho eran los únicos que lo hacían por aquel entonces. Eran muchas las vasijas que había del noble metal, pero sobre todo calderas. Prácticamente en cada casa había una, para atender las necesidades de la matanza, así que cuando llegaban los cíngaros, además de dar algo más de alegría al pueblo, realizaban una buena labor arreglando todas las averías producidas durante el año.

L uego poco a poco el cobre dejó de usarse y aparecieron nuevos materiales, seguramente más baratos; volvió a usarse el latón y posteriormente el acero inoxidable, el caso es que unos años después los cíngaros dejaron de visitarnos.

Pero el tema de los gitanos o cíngaros, envuelto en el misterio y rodeado de leyendas, siempre me ha interesado. Se han dicho muchas cosas extrañas de su procedencia, permanencia en España, costumbres y formas de vida. Un poco sí que hay de todo pero, aunque pocos, existen datos concretos. Su procedencia es del norte de la India, concretamente de la zona del Punjab y Sinth. En el siglo IX llegó el islán a esta zona y sus habitantes, presionados y amenazados, se vieron obligados a desplazarse hacia el oeste. Después en el siglo XIII la llegada de los mongoles al norte de India motivó la segunda gran oleada de los gitanos hacia Persia. Su espíritu, poco sedentario, les animó a seguir moviéndose hacia el oeste y unos a través de Anatolia y otros por Egipto en el siglo XIV llegaron a Europa. El 11 de junio de 1447 llegó la primera oleada de gitanos a España, concretamente a Barcelona. Se conservan pragmáticas y normas sobre su forma de vida, que van desde los Reyes Católicos, Carlos I, Felipe II, Felipe V y otros monarcas españoles, sin olvidar a Carlos III.

Hay teorías que aseguran que proceden de Egipto, de hecho etimológicamente gitano significa egiptano. En Francia se les conoce como egyptien, en Inglaterra gipsies. Estas teorías no se contradicen entre sí, porque desde la primera oleada que salió de India, hasta la primera que llegó a España, transcurrieron más de cinco siglos, durante los cuales anduvieron errando por el mundo y naturalmente algunos pasaron por Egipto; pero es que en la Edad Media, en Europa se conocía con el nombre de Pequeño Egipto al área de Grecia, Siria, Chipre y parte de Anatolia. La oleada del duque Mihali se fraccionó en Zurich y una parte de ella, a través de Barcelona, es la que llegó a España.

En España hay alrededor de 750.000 gitanos. Yo siempre he pensado que hay que respetar a las minorías, pero lo que nadie dice claramente, es que con más motivo hay que hacerlo con las mayorías, porque eso es la democracia.