La inteligencia artificial en el fútbol

Mis únicos recuerdos del futbol son: los partidos a los que iba con Fernando, el vendedor de cacahuetes, un domingo sí y otro no, al Estadio de la Falange, de los que conservo una foto en el centro del "césped de tierra" con el fabuloso Pedro Iribarne, a. "Chaleco", y los partidos del Polideportivo Almería, de los que no faltábamos ninguno. Aunque no soy aficionado, me he tragado el partido, y me he aburrido como una ostra, que dice "la gente fina". Y por si eso fuera poco, la verdadera razón por la que he visto el partido, es porque cuando iba a empezar, estaba leyendo un artículo de National Geographic sobre la Inteligencia Artificial aplicada a este deporte. En el mismo, detallan los parámetros que miden en los futbolistas y que ya son numerosos los fichajes realizados en los últimos tiempos basados en los resultados obtenidos con la I.A., pues en lugar de tener a varias personas observando un partido, las máquinas registran lo que ocurre automáticamente y procesan los datos. Lo que ocurre es que ya puestos, analizan los datos de todos los jugadores, con lo que, ¡sabe Dios todo lo que pueden averiguar sobre los futbolistas! Conclusión: un deporte más contaminado por el dinero.