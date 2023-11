Hoy miércoles el personaje se retrata. Un día en el que la máscara se descubre y ya no hay quien le pare. Obviamente, me refiero al señor Pedro Sánchez. Ha hecho política por su propio interés personal, por seguir en la Moncloa y esta mañana escucharemos en el Congreso de los Diputados a un señor, que por triste que parezca, estará feliz. Una ley de amnistía en el que uno de sus párrafos dice que anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable”, es decir, que Puigdemont se ha reído de todos los ciudadanos. Un señor que huyó en un maletero de un coche para que no le pillarán y que se ha paseado por Waterloo como si nada. Con esto queda claro que la igualdad para todos los ciudadanos no existe. Les puedo asegurar que si alguno de ustedes comete un delito no pasa ni un día para que esté en el calabozo. Un personaje, el del expresidente de la Generalitat, que es el más peligroso de sus compañeros independentistas. Lo veremos pasear por el Congreso para su próximo objetivo, el referéndum. Y no hagan caso de los socialistas que dicen que eso no esta dentro del marco constitucional, porque harán lo que haga falta para que el jefe siga tranquilo. Una situación de película de ciencia ficción. A Sánchez ya le da igual lo que todos los jueces o la calle le diga. Ha comenzado, por si así decirlo, su pequeña dictadura, como dijo Isabel Díaz Ayuso. Colegas en las instituciones y los más triste, tiene cogidos por el cuello a todos sus compañeros de partido. De ahí que los socialistas, como García-Page, o alcaldes no se planten en Ferraz para decirle ‘no’. Y no pueden hacerlo porque saben que les pueden echar del partido sin ningún miramiento. Estamos ante un narcisismo extremo que recuerda incluso a tiempos pasados. Mucho se habla de qué papel puede jugar el Rey Felipe VI en todo esto, pero los cambios en el Constitucional, Poder Judicial o Fiscalía han sido claves para que el objetivo que estamos viviendo ahora vaya como un tiro. Nos la han metido doblada. Ha sido una mentira tan burda que hace 15 días desmentía el propio presidente en funciones. Llegan tiempos en los que no sabremos dónde iremos, y la historia ha hecho nada más que empezar. Cojan fuerzas para el 2024 que nos espera.