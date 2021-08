La intervención del Gobierno de España

Agosto suele ser el mes preferido para disfrutar de las vacaciones, pero eso no evita que el Mundo siga su curso y cuando abrimos el periódico, tumbados en la arena, entre chapuzón y chapuzón, o a la sombra de un alcornoque, entre bostezo y bostezo, nos encontremos con noticias que perturban nuestro apacible veraneo. El fuego suele ser una visita constante y este verano se ha ensañado con creces. Pero las imágenes más aterradoras las hemos visto en el aeropuerto de Kabul a raíz de la toma del palacio presidencial de los talibanes. No me voy a referir al drama que se está viviendo en Afganistán porque nada puedo añadir a las imágenes que estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo que quiero destacar es la labor del Gobierno ante la situación desesperada que se está viviendo en el país afgano. La Unión Europea ha reaccionado con una celeridad extrema ante una situación imprevista y España ha sido una pieza clave para el desarrollo de las operaciones llevadas a cabo en relación con las repatriaciones de miles de personas expuestas a ser víctimas de la barbarie de un régimen fanático y totalitario. La intervención de España ha sido fundamental acogiendo a los refugiados en Torrejón y albergándolos temporalmente en las bases de Rota y Morón, todo ello en coordinación con la Unión Europea y con Estados Unidos. Por su participación en la evacuación de ciudadanos europeos y colaboradores afganos que corrían peligro quedándose en su país, el gobierno de España ha recibido grandes elogios. Para la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen es un "ejemplo de lo que es el alma de Europa en su máxima expresión", y para el presidente del Consejo Europeo la acogida de refugiados en Torrejón es una muestra de la "dignidad europea". Y el presidente de los EEUU, en conversación telefónica, elogió el "liderazgo de España para movilizar apoyo internacional para la mujeres y niñas afganas" y gradeció "la asistencia de España para acoger temporalmente, en las bases de Morón y Rota, a afganos en riesgo que van con destino a EEUU". Contrasta la opinión de líderes internacionales que han intervenido solidariamente con el gobierno de España, dando el callo, con la del líder del PP Pablo Casado que lo ha calificado como "una jaula de grillos incapaz de gestionar nada" y que, en todo caso, "ha llegado tarde y mal". A la vista de los hechos y de opiniones tan opuestas, cada uno es muy libre de pensar quien tiene razón.