Es inútil. Pedirle lealtad a la Derecha es una pérdida de tiempo. Me refiero a la Derecha, escrito con mayúscula, para aplicar un nombre propio a la formación compuesta por VOX y PP ya que entre ambos partidos no percibo que haya muchas diferencias. Y digo que es inútil pedirle lealtad a la Derecha en estos momentos tan duros porque, como están demostrando cada vez que tienen ocasión, su único objetivo es atacar al Gobierno. Y lo más obsceno es la utilización que hacen del COVID-19 para arremeter contra Pedro Sánchez y a su equipo. Si no hay más remedio que establecer encuentros con la Derecha porque, a fin de cuentas, son partidos legítimos con los que hay que mantener relaciones formales, se establecen. Si no hay más remedio que convocar sesiones parlamentarias porque España es una democracia, se convocan cuantas veces sea necesario. En cualquiera de los casos es obligación del Gobierno dar cuenta de la gestión que está llevando a cabo para combatir la epidemia y así debe de ser. Todo lo demás sobra. Me explico. Hemos visto en los plenos que se han celebrado desde que se estableció el estado de alarma que el COVID-19, más que una pandemia que se está extendiendo por todo el Universo a la que hay que combatir entre todos, es una ocasión caída del cielo para derribar al Gobierno de España. Es triste decirlo, pero no hay más que escuchar las intervenciones de Pablo Casado y a Santiago Abascal para comprobar su estrategia demoledora. ¿Alguien les ha oído alguna iniciativa, algún gesto que pudiera ser útil para combatir la epidemia? ¿Algún líder de la Derecha ha dado un paso para acercarse a sus colegas europeos y pedirle que influyan en los acuerdos económicos que pudieran ser beneficiosos para España? Todo lo contrario. Si para demostrar su deslealtad en una situación tan difícil para cualquiera que estuviera gobernando, tuviera que escribir los insultos y vejaciones que han lanzado a Pedro Sánchez y a su equipo no tendría espacio suficiente en esta columna. Ataques preconcebidos de los dirigentes que son la semilla de los insultos y bulos que circulan por las redes por parte de la tropa. Para mantenerse firme y no caer en la provocación ante el desafío constante de una Derecha desaprensiva envenenando el ambiente, cuando lo que se necesita es un frente común para combatir un virus que no tiene fronteras, hay que tener mucho temple y Pedro Sánchez afortunadamente ha demostrado que lo tiene y así debe seguir.