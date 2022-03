Las invasoras cotorras argentinas

S I suele pasear por la Avda. Padre Méndez o bien por los jardines-parques de Avda. del Mediterráneo, habrá escuchado un trino aterrador por molesto y continuo. Son cotorras argentinas que han empezado a tomar e invadir nuestras zonas verdes, pulmones de la ciudad. La cotorra argentina, que su nombre real es cotorra Kramer (Psittacula kramerí), procedente de Asia y sur de África, habían entrado a España a través de las tiendas de venta de animales exóticos. Es una especie invasora que tiene y debe ser controlada, pues su presencia afecta a otras poblaciones autóctonas con las que compite en hábitat y alimentos. Lo más probable es que algunos ejemplares se escapasen, o habían sido puestos en libertad por sus propietarios, y al cabo de poco tiempo se habían ido multiplicando con tal rapidez que, si el Ayuntamiento no toma cartas en el tema, no quedará parque en el que no tengan sus grandes nidos. Sabemos de alguna otra ciudad donde su "hogar" llega a pesar hasta 200 kilos. Las que ahora nos lleva quizás sean bisnietas de las primeras que llegaron como mascotas importadas hace unas decenas de años y poco después comenzaron a avistarse en libertad. Cabe destacar que esta especie invasora está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Por tal motivo, y dada su capacidad de reproducción, la autoridad competente debe impedir, con los medios reglamentarios su expansión, controlando sus poblaciones o, sencillamente, eliminando ejemplares. Según personas conocedoras y generosas en su magisterio a la hora de explicarme todo el mecanismo oportuno y existente, "en el mes de agosto, coincidiendo con el ciclo de puesta, se debe proceder a la esterilización de los huevos, dejándolos dentro del nido para evitar nuevas puestas. No es descabellado capturas con jaulas-trampa y redes. Todo en pos del bienestar de los vecinos por su repetitivo sonido de sus trinos y auxilio de las especies autóctonas", "y siempre respetando la normativa de bienestar animal". ¿Qué hay que hacer, ya que están poniendo en peligro la supervivencia de otras especies y nuestra calidad de vida? Dejo ahí la pregunta. Pero, un pastor cuando mata al lobo, comete un asesinato, pero no el lobo cuando mata sus ovejas. Llegaremos a presenciar "juicios" por violencia entre animales, por supuesto con jurado popular. Vivir para ver.