¡Qué inventen ellos!

Hay mensajes malhadados desde el principio, por su contenido y, lo que es peor, por su recorrido. Llevo décadas de mala conciencia por mi desapego hacia Miguel de Unamuno. Sobre todo por el entusiasmo con el que Joan Antoni Paloma trataba de transmitírnoslo en nuestras clases de Secundaria. Pero ni la profunda veneración que siento por mi queridísimo profesor me exime de que, en el mejor de los supuesto, Unamuno me aburra soberanamente. En el peor, he de reconocer que me fastidia sin disimulo. Algunas de sus ocurrencias más sonoras entran por derecho propio en la antología selecta del los mensajes malhadados. Estos días ha sido inevitable recordar aquel bramido del "que inventen ellos".

A posteriori, se han tratado de encontrar explicaciones, no sé si convincentes del todo: su alergia al cientificismo, su recelo hacia la tecnología, el que transmitiera un rasgo consustancial del supuesto humanismo español. El caso es que, más allá de las profundidades que pudieron motivar tan desafortunada frase, esta ha circulado como un salvoconducto que ha amparado la desidia científica patria.

A veces ha provocado situaciones, más que tragicómicas, sencillamente esperpénticas, cuando no miserables. De vuelta a la pantalla, tras superar un cáncer, en su primera editorial Ana Rosa Quintana se dedicó a despotricar contra las partidas presupuestarias asignadas a investigación. No se quejaba de que fueran ralas, sino de que se le antojaba un derroche, con sórdidos objetivos electoralistas. Todo eso, naturalmente, sucedía en prime time, con la audiencia en todo lo alto. No sé qué más tiene que pasar en España o que más le tiene que pasar a los españoles. Después de lo que hemos sufrido con la pandemia, pensaba que nadie se atrevería a dudar de que es imprescindible proteger el sistema sanitario e incentivar al máximo la investigación. Tampoco alcanzo a comprender simplemente esa actitud personal. Ana Rosa Quintana es una afortunada que ha proseguido con su vida y su trabajo, gracias a la investigación. No todas las familias de enfermos oncológicos hemos tenido esa suerte. Desde luego, hubiéramos anhelado mucha más investigación.

Como el destino tiene a veces caprichos crueles, todo ello coincide con el triste fallecimiento de Spiriman, tras casi dos años de lucha contra la misma enfermedad. Jesús Candel, el valiente médico granadino, sí deja un legado ejemplar: su defensa apasionada de la salud pública y la creación de UAPO, la unidad interdisciplinar encargada de mejorar la calidad de los pacientes oncológicos. Los inventos de Spiriman, entre muchas otras cosas, son una aleccionadora muestra de altruismo.