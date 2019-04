El invisible hilo de la vida

Había cumplido 16 años y ya le dejaban llevar pantalón largo. Ocurrió un día de primavera, cuajada de perfumes arrastrados por la brisa. La distinguió por encima de todos los alumnos del instituto, era espigada, delgada, de brazos largos, llevaba una melena cortita, casi rubia, pero sin serlo. En ese momento murió de amor, fulminado por el rayo, le aleteaban mariposas en el estómago, y la siguió hasta que entró en clase. La sorpresa fue que había entrado en la suya, era la nueva!. Ese día no dio pie con bola, quería conocerla, ya!, parpadeaba con tal gracia que el no podía retirar su vista de ella, al menos ya sabía cómo se llamaba: Ana María. Anita! Suspiró mientras sonaba el timbre que anunciaba el fin de las clases. Para suerte suya, todo se cumplió como había deseado, Ana María, también cayó rendida a sus pies, y a los pocos años de acabar sus estudios, el encontró trabajo, buscaron un piso y se casaron, comenzando lo que fue una vida plena y feliz. Los hados, que no siempre son favorables, no tardaron en convertir su historia de hadas en una tragedia. Un día a ella diagnosticaron una grave enfermedad, crónica, progresiva e invalidante, cada uno lloró en silencio y por separado, para no entristecer al otro, y ambos se juraron protección y apoyo.

El tiempo, cruel enemigo de la vida del hombre, les castigó con crueldad, Ana María iba perdiendo facultades físicas, sin que en ningún momento le afectase a las mentales, de modo que era plenamente consciente del avance de la enfermedad. La fuerza y el cariño de su compañero, y del resto de la familia, le ayudaban a encontrar la alegría de la vida, cada día era una aventura, y a pesar de todo, cada mañana era una nueva oportunidad de ser feliz. El momento más duro fue cuando ya no se le pudo levantar de la cama, sus ojos se hundieron en el mar de aguas negras que emergía de los de su marido, que por primera vez no sonrió, herido por el dolor. El dejó de trabajar, dedicando todo su tiempo a ella, seguía viendo a la niña de piernas largas, de contorno delgado, melena casi rubia y sonrisa angelical, que le enamoró en cuanto posó sus ojos sobre ella. Pero la realidad cruel se imponía a su visión distorsionada, ella sufría tremendos dolores, le salieron heridas, le costaba tragar y se ahogaba, su vida era un verdadero tormento, y la impotencia de quien tanto la amaba le impedía respirar, ella era una mariposa con las alas cortadas, como el protagonista de la película que tanto le sobrecogió cuando la vio: "La escafandra y la mariposa". Ambos sufrían en silencio.