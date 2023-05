La PIB, se calcula según criterios que fueron definidos en el 1949. En Occidente en el 1976, estos criterios se transformaron, lo que dio lugar al PIB. Con la Conferencia de Bretton-Woods, USA para evitar una nueva crisis, como la del 1929, organizó en julio del 1944 el FMI y el Plan Marshall en el 1947 bajo el Presidente US Harry Truman. Es con el FMI, que se definieron los elementos que permitían calcular “la PIB”. El FMI, tiene por objeto garantizar el valor del $UD, para la estabilidad del sistema monetario internacional, para el buen funcionamiento del comercio internacional. Para ello el FMI con sede en Washington, examina e influye las políticas económicas de cada país que recibe sus préstamos. Los países fundadores son : USA, Japón, Alemania, Francia y el Reino-Unido. USA, en el 1944, producía el 50% de la producción mundial en bienes de consumo. Ya que los otros países miembros del FMI estaban arruinados por la Segunda Guerra Mundial, USA, al ser el país con la mayor aportación en la economía mundial y disponer de una moneda fuerte garantizada por el oro y sus producciones, se afirmó líder de los países miembros del FMI, impuso su sistema de pagos (SWIFT) y el $US como moneda única internacional para los intercambios comerciales, Francia e Inglaterra con sus monedas, guardaban el derecho de comercial en sus respectivos imperios (hoy desaparecidos), pero fuera de ellos era solo posible exportar o importar con el $US. USA, impuso sus reglas en lo que concierne la extraterritorialidad sobre la utilización del $US, es decir que sus tribunales pueden sentenciar en cualquier país y sobre toda empresa que no respetase las reglas que rigen su utilización y con el SWIFT, controlaba la transferencia de pagos de cada país y por lo tanto se informaba de los productos que comercializaban. USA, creó una herramienta complementaria para medir la evolución de las economías de los diferentes países: La PIB, mide las Producciones Interiores Brutas, siendo las producciones: las Industriales, las Edificaciones, la Agrícola, incluyendo la ganadería, la pesca y piscicultura, los Servicios ligados a estas actividades, transporte y comercialización ligados a los precedentes sectores mencionados. La PIB, es más realista que el PIB en lo que concierne la medición de la riqueza producida en el país, China y Rusia que calculan su PIB con los criterios de la PIB, dan una imagen de su economía desconsiderada en relación con la de USA, pero es falso, ya que USA como los países de la UE, desde el 1976, incluyen en el calculo de su PIB elementos que no son factores de creación de riqueza, estos son: El volumen gastado en consumo, la recaudación del IVA, no se considera que la inflación aumenta el volumen recaudado, también se añaden en el PIB de USA y de la UE, los salarios pagados, cuando estos ya están de hecho incluidos en el valor añadido de las producciones y servicios, también se añaden los salarios de los funcionarios, cuando estos proceden de los impuestos, que ya fueron incluidos en el valor añadido del sector productivo y servicios. También se incluye en el calculo del PIB el supuesto valor económico que aporta la prostitución y la Droga, comprenda quien quiera, porqué yo pese a todos mis esfuerzos, no comprendo que riqueza pueden aportan a los países, la Droga y la Prostitución. Debido a su contenido, el PIB en Occidente, se denomina Producto Interior Bruto y no como en Rusia y China: La Producción Interior Bruta. El calculo de la riqueza en Occidente está llana de espejismos, no es real, por ello sin duda alguna se puede deducir que en renta per-cápita y riqueza creada por el conjunto de sus sectores de producción, industrias, edificaciones, agricultura y sectores de Servicios que le son complementarios, Rusia y China han sobrepasado a Occidente y a USA en particular, que paren las televisiones de contarnos sus cuentos para consolarnos y hacernos soñar. Señor Borrell su jardín se está quedando sin flores y sin agua