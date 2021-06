La ironía de Don Pascual

Con mis tiernos 16 años, empiezo PREU y el primer día de Literatura me encuentro con don Pascual: muy cerca, y que me dice con su sorna característica "me alegro de que estés aquí", y yo para no ser menos, balbuceo algo así como "yo también me alegro mucho de que esté Vd. aquí" Nos conocíamos desde mi ingreso, y de sus frecuentes visitas a La Flor de La Mancha, con otros profesores. Cuando empezó el curso nos encargó leer 15 libros, de los que debíamos entregar sendas fichas antes de terminar el curso. Bien, yo fui leyendo libros y haciendo las fichas correspondientes, pero hubo 3 que no se por qué no leí. Pero había que entregar las fichas correspondientes, así que me inspiré con el prólogo y la contraportada para escribirlas. Al devolvérmelas corregidas, con esas 3 tachadas, me dijo con su sorna característica: "Hombre, Ignacio, el resumen de los prólogos y las contraportadas, está bien, pero como vas a aprobar todo en Junio, espero que este verano tengas tiempo de leer el resto de esos 3 libros" Inocente de mi que me pensaba que no iba a repasar el paquetón de fichas que le habíamos entregado. Me pilló, pero fue sutil. Este "sucedido" me ha servido mucho a lo largo de mi vida. De joven y de mayor. En múltiples sentidos. En el estudio y en el otro trabajo: "el de buscarme la vida" Con una personalidad tan arrolladora como la de don Pascual, he conocido pocas personas, pero haberlas las hay. Y te pueden pillar esas 3 fichas que casi te has inventado.

Eso es así dentro y fuera del mundo académico. Todos hemos leído alguna vez un artículo científico publicado en una revista de prestigio y nos hemos encontrado con una bibliografía al final del mismo, en la que nos ha llamado la atención una cita concreta de un libro, y al ir a buscarla completa, pues resultaba que no había ni rastro de esa información en dicho libro. La 1ª vez que me pasó eso, le pregunté a un amigo si se lo decía al autor principal, y me dijo que no lo hiciera, porque: "yo una vez hice algo parecido y dejó de hablarme".

Así que, si eso ocurre con una publicación científica, en una revista científica, puede uno pensar que no será ese el único ámbito donde ocurre. No hay más que recordar algunas tesis famosas, más por la forma en que se han realizado que por el contenido, o ese mercadeo que hay en internet donde dicen que puedes comprar trabajos de todo tipo. No lo he visto, ni quiero verlo, porque, aunque a mi edad, poco me van a contaminar, hay algo que cuido mucho: mi higiene mental, y mi higiene moral. No quiero contaminarme "a caso hecho".