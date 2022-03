No irriten a Putin

No se escucha a Pablo Iglesias en Bruselas, ése es el problema. Sostiene el ilustre pensador que llegó a vicepresidente del Gobierno, pero que lo dejó porque ahí hay que currar mucho y lo suyo es arengar al pueblo desde los mítines e iluminarlo desde las tertulias, sostiene, digo, que ayudar con armas a los ucranianos es prepararlos para la tragedia y aumentar la escalada bélica, y apuesta por potenciar las vías diplomáticas. Si mientras tanto, digo yo, Putin sigue masacrando a Ucrania, qué se le va a hacer, la diplomacia es lo que tiene, que suele ser lenta. Tampoco se quiere saber nada en la capital europea de lo que propone el llamado Grupo de Puebla, ese foro político, ese espacio de reflexión integrado por representantes de la izquierda iberoamericana y en el que por parte española hay líderes de la talla de Adriana Lastra e Irene Montero, ambas de la mano del insigne Rodríguez Zapatero, un peso pesado del pacifismo con proyectos tan espectaculares como la Alianza de Civilizaciones, que si bien es cierto no tuvo mucho éxito, fue por falta de tiempo. Ocurre lo mismo con la última tarea que se trae entre manos ZP: la reeducación democrática, por decirlo así, de Nicolás Maduro, a quien el otro día vimos por la tele gritar '¡Todo el respaldo de Venezuela a Putin!, ¡Adelante, Putin!' y otros berridos similares, que nos llevaron a pensar que el presidente venezolano no progresa adecuadamente y que igual Zapatero no se está esmerando mucho con él, pero es que estamos ante un caso sumamente complicado y no hay que esperar avances rápidos. El Grupo de Puebla ha hecho 'un llamado' de forma 'cordial' a Rusia, EEUU y la UE para que sean buenos, y ha pedido la retirada de las sanciones económicas a Moscú.

No, en Bruselas no escuchan a estos pacifistas (sólo ellos quieren la paz, los demás somos todos guerreros) y lo único que va a conseguir Europa será enfurecer aún más a Putin. Pero, por favor, no le irriten más y dejen que una misión conjunta de Unidas Podemos y el Grupo de Puebla viajen a Moscú con pancartas de '¡OTAN, no!' y cantando 'Venid y vamos todos con flores a Vladimir', para negociar la paz. Y que la ministra Ione Belarra le lleve algún perrito, que le gustan mucho. "¿Sabe usted, señor Putin, que gracias a mí en España todos los que quieran tener perro habrán de hacer un curso obligatorio?". Seguro que le provoca una sonrisa, que ya es difícil.