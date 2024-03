El jabalí herido de camino

Pues no: José Luis Ábalos no abandona su acta de diputado, no se marcha del Congreso y, muy al contrario, la conserva para él, pasándose al grupo mixto y anticipando grandes y próximas tardes de gloria.

En este PSOE todo es posible y lo que en realidad estaba haciendo el PSOE, pidiéndole que entregara el acta, era amenazarlo con mandarlo al grupo mixto; pero en lugar de en privado, con luz y taquígrafos. A Ábalos, que le va la fiesta, le ha encantado el reto y ya luce sus posaderas sobre un asiento del grupo de diputados no adscritos, que es lo mismo que la amenaza de tirar de la manta.

Aunque el Partido Chapotista fuera un dechado de transparencia, limpieza y virtud, un ex secretario de organización tiene datos para hacer temblar a esa misma formación. Pero es que, además, da la casualidad de que no es así, de que el PSOE es el partido de Luis Roldán y de Juan Guerra, de Filesa y de Malesa, de los EREs y de la FAFFE, del que tenía dinero para asar una vaca y el que cobraba por mirar a la pared y al que le decían aquello de “¿tú has ‘cobrao’? ‘Pos’ te callas la boca”.

Y claro, en ese entorno, un ex secretario de organización despechado es un Potosí, una auténtica mina para quien se sienta atraído por la investigación de los más oscuros y pestilentes ambientes de la política. El líder de la ‘koldosfera’, con su paso al grupo mixto, está prometiendo tardes de gloria y amplios territorios para la investigación periodística, política y, lo que es más importante, judicial; mientras que en su partido siguen narcotizados con la idea de que pueden amenazarlo.

Ábalos tiene pinta de jabalí herido, con perdón de quien pueda ver en esta frase una comparación física. Y todos sabemos que su siguiente paso va a consistir en ir dejando en paños menores, pero que muy menores, uno por uno a todos los que lo están amenazando, a todos los que le habían jurado amor eterno, faltaron a su palabra cuando lo echaron como a un perro de ‘su’ ministerio y después tuvieron que recolocarlo, ante la llegada de sus primeras amenazas. El de Pedro I El Falso-Pedro Chapote está siendo, tras alguno de los de la II República, el peor gobierno de la historia de España. La paradoja es que su final, su cadalso, no va a ser ninguna de sus vergonzosas y suicidas medidas, sino la falta de ‘tacto’ para proteger a quien lo ha visto desnudo en el vestuario. El jabalí viene de camino. Sálvese quien pueda y… el resto, ¡a disfrutar!