El cielo esta tarde está teñido de rojo. Apocalipsis no significa fin del mundo aunque todo el mundo lo piensa, sino revelación. La revelación es que primero vendrá la enfermedad (pandemia) y luego la guerra. Después viene lo que digan los exégetas, pero sólo se habló de caballos, blancos, rojos, negros, amarillos, bermejos. La enfermedad, la guerra, el hambre y la muerte pero aunque luego venga el hambre la revelación es el anuncio del camino recto, que es el camino estrecho. Juan no escribió profecías ahora llamadas apocalípticas sino ciclos que volverán porque en ningún sitio dice cuando se acabará el mundo y cómo. Sellos, corderos y razonamientos sobre el horror de la guerra, el gran Satán, bestias, tronos, espíritus, ancianos, hecatombe nuclear, malos y buenos, trompetas y ángeles. Los que no quieren leer el resto de libros, porque explican donde está el camino verdadero, leen con fruición textos de imágenes extrañas con visiones. Pero la revelación era el fin de la mentira. La mentira que nos alimentamos diariamente para no ver la verdad mientras viene lanzada por un lanzador de mísiles y sentada en la torreta de un carro de combate que no debería existir, que no debería andar ni moverse, ni disparar nada. No deberían existir los ejércitos que asedian ciudades, no debería existir la pobreza o el hambre, pero siempre tozuda se nos revela y en vez de dar la cara a la verdad se vuelve a la mentira, las imágenes oníricas, las utopías, obuses caen, socavones hunden el suelo verdadero para aprovechar y no creer en los dogmas, atacar a los presbíteros, negar los jinetes que no deberían existir y que hay que parar, sin hacer absolutamente nada porque es más fácil lamentarse, deprimirse, no mirar, no leer los periódicos, cerrar los ojos, quejarse, hacer discursos, decir lo que hay que hacer pero no hacerlo. Volver a pensar en coger los caminos anchos y espléndidos, las autopistas sin peaje de la mentira, como deberían ser, aunque cuando las cogemos siempre terminan en el desastre y volver a ignorar es siempre más fácil. Suenan las alarmas y se destruyen hospitales, como si fuera la primera vez que pasa porque hace tanto tiempo que no había una guerra que se podía mirar continuamente. Porque el resto de guerras eran de escaso interés, no hacían subir los precios. El cuarto jinete era el entendimiento y la abnegación personal. El jinete que realmente nunca llega.