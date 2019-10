Los jubilados, otra vez

La semana pasada 8.000 pensionistas se manifestaron en Madrid. No sé si había algún almeriense entre ellos. Por las banderas está claro que acudieron andaluces, vascos, catalanes e incluso ciudadanos de la Segunda República. Los almerienses podrían haber estado en cabeza pues junto con Orense y Lugo, la nuestra es la provincia con la pensión media más baja. Que no es por maldad ni dejadez de los distintos Gobiernos. Esto último sólo nos ocurre con las infraestructuras. La industria ha tenido, tradicionalmente, sueldos más altos que los sectores fuertes en la economía almeriense. Esa es la causa. Y, así, un jubilado almeriense percibe de media 922 euros y en el otro extremo uno vasco 1.404 euros. Pues nada, que allí fueron los manifestantes exigiendo pensiones dignas ¿quién es capaz de negar el derecho a una jubilación con dignidad? La subida este año será del 0,9%. Los manifestantes quieren que sea igual al IPC real. Esa subida es igual al IPC real, por cierto, y justo, un día después de la manifestación y de la promesa del presidente en funciones de que ligará la subida a ese IPC real (¿existe uno imaginario? No sabemos) y blindar las pensiones, la noticia es: el Gobierno recurre a la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. La hucha ya se va a quedar en 1.500 millones, con lo que había sido la hucha esa. Nunca comprendí las críticas al Gobierno Rajoy por utilizar la hucha para pagar. Hacía falta y para eso está el fondo. También hacía falta que se encontrase una solución que garantizase el sistema durante un tiempo largo (no digo que toda la vida, que es mucho pedir). Lo que despierta mi curiosidad, hoy, es la reacción de quienes daban una turra de proporciones bíblicas sobre el insulto al pensionista que era usar el fondo. Algunos de ellos tienen responsabilidades de Gobierno ahora. Total, que los almerienses cobran poco y contribuyen al gasto en pensiones con 85,5 millones en septiembre. Una gota en el mar de 9.700 millones mensuales. Sin embargo, Almería es una de las provincias donde hay una mayor ratio de cotizantes por pensionista. Concretamente sería 2,5 trabajadores por cada pensionista. Pero a nivel nacional la media ya es menos de dos y en lugares como Asturias de 1,19. Es decir, el problema de las pensiones, el déficit que provoca en las cuentas de Seguridad Social no se va a solucionar solo y, me temo, que tampoco acompañado. Hay 9,8 millones de votantes jubilados. Así que a esperar. El sistema se irá deteriorando un poquito más cada vez y un día el Pacto de Toledo llegará a un acuerdo que garantice su futuro.