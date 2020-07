¿Por qué jubilan la experiencia?

Hace años se me ocurrió preguntar a mi padre en qué trabajaba uno de sus amigos y me dijo que estaba "prejubilado". Le pregunté si tenía alguna enfermedad "oculta" a lo que me respondió negativamente.

El "prejubilado" era la reencarnación de Johnny Weissmuller con 53 años. Hubiera podido comprender que "un tarzán" cuya vida laboral se hubiera basado en el constante y arriesgado ejercicio y esfuerzo físico, quisiera o "quisieran" jubilar a esa edad…Pero aquel hombre era un empleado de Banca… Me pregunté qué hacía aquel hombretón, con fuerza, salud física y mental a pleno rendimiento, prejubilado. Hace pocos días entré en una sucursal bancaria de Almería. Para mi sorpresa, un empleado de planta estupenda y cualidades óptimas para la atención al público y el desarrollo de sus funciones, me dijo que, a los 59 años, también iban a jubilarlo.

Toda la experiencia y el saber acumulados por estas dos personas, ejemplo de muchas, estaba siendo sustituida por jóvenes con muchas ganas y aires de superioridad hirientes, pero escasa o nula experiencia, personal y profesional.

Recuerdo otra ocasión, en la que iba a llevar como invitado a la radio del centro escolar donde trabajaba, a un odontólogo para que hablara a las alumnas de la salud bucodental. Algunas me preguntaron "si era joven y guapo". Les respondí con otra pregunta: qué preferís, un profesional con experiencia que os haga una ortodoncia perfecta, o un joven muy guapo que os saque la muela equivocada… La respuesta fue unánime a favor de la primera opción.

Me pregunté con estupor qué sería de nosotros sí empezaran a jubilar prematuramente a jueces, médicos, arquitectos, abogados, profesores, escritores, periodistas, maestros de la construcción, psicólogos, psiquiatras, peluqueros, estilistas, cocineros, y así un largísimo etcétera…

¿Dónde va una sociedad que jubila la experiencia de personas en plenas facultades? En mi modesta opinión, el Estado debería proporcionar las bases para que profesionales con experiencia y profesionales con ideas renovadas, pudieran coexistir laboralmente enriqueciendo, con sus aportaciones, las diferentes disciplinas.

Las cifras de empleo no mejoran "despidiendo" a los que tienen experiencia para "colocar" a los que no la tienen.

….Y así nos va…