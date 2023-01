H ACE escasos días tuve la ocasión de compartir una tarde de tertulia política en un medio local, donde salieron a colación los desmanes de Pedro Sánchez en nuestro país, que son muchos y de toda índole. Ni que decir tiene que el Partido Socialista no se caracteriza por su honradez y honestidad para con el pueblo español. Sin retrotraerme en exceso, centrándonos en la época democrática reciente, basta señalar cómo durante los gobiernos socialistas se han perpetrado no pocos delitos; Felipe González, ese paradigma de elocuencia y de sentido de Estado (?), soportó durante sus mandatos casos tan graves como Albero, Roldán, Mariano Rubio, Filesa (de financiación ilegal del partido, por cierto), los GAL (donde hablamos ya de terrorismo parapolicial), caso Juan Guerra, Ibercorp, el CESID, la politización del poder judicial (de aquellos barros estos lodos…), etc..; qué decir de nuestro amigo Zapatero, aupado a la Moncloa tras un atentado perpetrado en la estación de Atocha (sin el cual no habría ganado, cui prodest) y actual lobista para dictaduras como Venezuela o Cuba de la mano de alguno de sus exministros. Sus andanzas dan para varios artículos; y el líder presente, Pedro Sánchez, que nos brinda la oportunidad de asistir impotentes al perjuicio de los intereses de los españoles y a la contaminación y destrucción de todas las instituciones y aparatos del Estado de Derecho: Decylgate, crisis del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado, las sospechosas concesiones a Marruecos, la desastrosa gestión de la pandemia (con la privación de derechos constitucionales de manera ilegal, motivo para que dimitiera el gobierno en bloque), el acercamiento de los presos de ETA, la transferencia de la política penitenciaria al País Vasco, el caso Brahim Gali, caso Pegasus, la purga en el Consejo de Transparencia, la "ley del sí es sí", la "ley trans", la manipulación a capricho del Código Penal para conseguir rédito personal y partidista (léase indultos, malversación, sedición), caso Pérez de los Cobos, pactar con Bildu y Podemos, la sentencia de los ERE (¡¡700 millones de euros!!), etc etc. Esto es lo que está en juego. Y no lo está sólo en las elecciones generales que tendrán lugar a lo largo del 2023, sino en las propias elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. La agrupación provincial y local del PSOE en Almería, pertenecen y son extensión del partido al que me he referido más arriba. No se pueden desligar ni desmarcar de la corrupción, de la nefasta gestión, del clientelismo, del nepotismo y de la destrucción de nuestro país. Quien vota PSOE, cualquiera que sea el tipo de comicio, apoya y desea más de lo de "arriba".