Que la juerga te acompañe

He reflexionado en voz baja durante estos días si los tiempos han cambiado tanto hasta el punto de hacer inmunes al sentido común. Es posible que el Siglo XXI haya traído consigo una conciencia egocéntrica del ser humano en la que el 'yo' prima por encima de todo lo demás. "Mi libertad es lo único que pretende respetar". Lógicamente, esto sucede más en edades cortas. Y ya sabéis, supongo, por donde van los tiros. Sinceramente, no creo que las imágenes que hemos visto este fin de semana con las calles de España llenas de jóvenes sin mascarilla y celebrando 'no sé qué' hubieran sido posibles hace 20 años. Libertad no debe confundirse con anarquía, el 'yo' es importante, pero, señores, esto es una sociedad, y aquí no prima el 'yo', prima el nosotros. Y eso hay quien no lo respeta por puro egoismo. Y si no me equivoco, no existe ninguna legislacion novedosa para atajar esto porque los botellones están prohibidos de cabo a rabo. A mandar a la Policía, que para eso está.