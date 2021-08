No juguemos con el agua

En 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua como un derecho humano al que todas las personas deben tener en cantidad suficiente para el uso doméstico y personal, segura, aceptable y asequible, y cuyo coste no debería superar el 3% de los ingresos del hogar.

Nos preguntamos si en Almería todos nuestros vecinos tienen un acceso asequible al agua y si sus ingresos les permite pagar el recibo del agua. Con cerca de 22.000 almerienses en paro, muchos de ellos de larga duración, tenemos constancia de que en muchos hogares el acceso al agua está siendo difícil debido a los problemas económicos aumentados por la pandemia. Un problema que está agravando la situación de los más vulnerables: nuestros mayores y nuestros niños. Los socialistas estamos denunciando la situación de pobreza y de exclusión que viven muchos niños y niñas en nuestra ciudad, algo que parece no preocuparle al alcalde, al que le hemos exigido que adopte las medidas necesarias para que el máximo número de familias almerienses puedan beneficiarse de las bonificaciones que existen a fin de que tengan el suministro garantizado.

Y es que el Ayuntamiento tiene herramientas para hacerlo posible: la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por suministro domiciliario de agua potable establece distintas tarifas sociales destinadas a pensionistas, familias numerosas y familias en situación de riesgo de exclusión social. No logramos entender por qué las áreas de Servicios Sociales y el área de Sosteniblidad Ambiental no hacen una política de información ni se molestan en buscar a aquellas familias, que por desconocimiento de los derechos que tiene, siguen con dificultades para acceder al suministro. Los datos son reveladores: solo 218 solicitudes en toda la ciudad se han estimado en 2020. Un dato que nos preocupa por ser bastante inferior a las familias que pudieran beneficiarse de este derecho.

Ante esta situación, el Partido Popular mira hacia otro lado mientras pone en marcha su maquinaria propagandística negando una subida del precio del agua que ellos mimos aprobaron en Pleno. A partir de 2022, los almerienses vamos a sufrir un encarecimiento del precio de agua cuando la situación de la pandemia aún está poniendo situación de vulnerabilidad a muchas familias. Desde luego, no es la mejor política social para ayudar a los almerienses.