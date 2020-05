Un juicio onírico

El hombre, de mirada torva y huidiza, hizo entrada en la sala abarrotada. Acababan de quitarle las esposas en un cuarto interior, desde el que le condujeron a la Sala de Vistas. En una rápida ojeada pudo ver a muchas personas que cuchicheaban ente sí, ocupando las bancadas alineadas a ambos lados de un estrecho pasillo. Al fondo se sentaban unos hombres y mujeres vestidos de riguroso luto, rodeados de papeles y libros extendidos sobre las mesas, que releían distraídos los papeles que cada uno había preparado. En un momento se hizo el silencio, y el hombre que se sentaba en el centro de la mesa, situada frente a él, le dijo: póngase en pie el acusado y conteste a cuantas preguntas se le van a formular. Con un hilo de voz, el hombre dijo: pero "mi señoría", si yo soy inocente. Su señoría, sin inmutarse, le miró y respondió: eso lo tendré que decidir yo. Un temblor acompañado de un sudor frio, le recorrió el cuerpo, y en un segundo pasó por su mente el suceso que le había llevado hasta allí. Él era un ser solitario, que suplía la falta de amigos, con un perro llamado Wilson, ambos salían a pasear todas las noches, cuando la gente se retiraba a sus casas. Juntos recorrían el barrio, y él le contaba a Wilson como le había ido el día, era su momento de intimidad. Ocurrió, que una noche de invierno, cuando paseaban por las mojadas y desiertas calles que conducían al parque al que se dirigían, una persona, con andar deambulante, se acercó hasta ellos, cayendo al suelo al llegar a su lado. Se agachó y la vio agonizante, sangrando por el cuello, fuera de sí, intentó tapar la herida, pero antes de que pudiese hacer algo, se vio rodeado de gente que gritaba "asesino, asesino, te hemos pillado…..", y cosas por el estilo. Él no salía de su asombro, había podido comprobar que la mujer, era su vecina del segundo, con la que no se hablaba, y lo miraba atravesado cada vez que se cruzaban en la escalera. Wilson, con ese olfato canino, que nunca falla, ladraba cuando pasaba por su puerta. Nunca cruzó dos palabras con la muerta, quizá le molestaba, que era gordo y bajito, o simplemente le hería su propia soledad…..Ya no sabría nunca cuál era la causa que motivaba tal rechazo en ella. Levantó la vista, y descubrió una mirada de desprecio en los ojos de quienes le observaban. Declararon los testigos, que le habían visto tratando de ayudar a la mujer, diciendo que vieron como la agarraba con violencia, ensañándose con ella, incluso cuando se veía claramente que ya estaba muerta. Otros, que los conocían del barrio, manifestaron que él tenía un odio visceral a su vecina, y que ella no le hablaba porque le tenía miedo. Por un momento sintió que la verdad de otros se imponía, que no podía combatirla porque su turno de preguntas había acabado. Se despertó sobresaltado, no recordaba nada del sueño que había tenido, debió ser una horrible pesadilla. Wilson dormía plácidamente a sus pies.