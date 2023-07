La justicia ¿es un cachondeo?

Quede claro desde el principio que es a la administración de justicia y no a la propia Justicia, a la que pone en el punto de irrisión o burla el encabezamiento que precede. La frase que encierra el término coloquial (pero sin interrogantes) fue hace ya muchos años la respuesta, no sé si justificada o no, de un famoso personaje andaluz ante un interminable proceso judicial en el que se vieron enfrentadas una administración municipal y un conocido personaje del espectáculo.

Según el diccionario de la RAE, cachondeo, acción de cachondearse, burlarse o guasearse, se emplea, en mi opinión, de un modo absolutamente correcto en los casos y situaciones de absoluta gravedad en los que el asunto principal y relevante encuentra dificultades de solución por el modo de actuación de personajes o instituciones consideradas respetables, y por los principios legales en que basan dicha actuación. Es el caso de lo que en aquel momento se interpretó como “burla o cachondeo judicial”, dando a entender que en el largo proceso que se censuraba se habían producido resoluciones contradictorias derivadas de las muy variadas posibilidades que la administración judicial permite, todo ello derivado de la maraña legal existente en los procedimientos judiciales, una maraña a la que algunos consideran necesaria y “garantista”.

Viene todo esto a cuento de la última resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) por el que se suprime la inmunidad parlamentaria del prófugo Puigdemont, y de la decisión del abogado del mismo de presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU). Es decir, después de todo un larguísimo proceso político y judicial de casi 6 años, será ahora mediante el enfrentamiento de dos tribunales europeos casi equivalentes, cuando por fin (si es que se produce alguna vez) los fugados de la rebelión catalana podrían ser traídos a España para ser juzgados, si es que posteriormente no se recurre al Tribunal Internacional de Derechos Humanos (TIDH), a la ONU o alguna otra instancia que inventar. Y conste que pongo este ejemplo, aunque podría recurrir a otros bien cercanos en el espacio y el tiempo.

Pues bien, ¿Es lícito, razonable y hasta laudable considerar a todo este procedimiento un “cachondeo”? Yo diría que algo más; una vergonzosa discriminación y hasta una canallada. Ningún ciudadano normal, nacido de vientre de madre, alcanzaría a tener semejantes privilegios por razones de diverso orden, especialmente las económicas. Resulta que esa “justicia garantista” que tanto ensalzan algunos, se encuentra estrechamente relacionada con la capacidad de influencia política, los aforamientos, o capacidad económica, y por consiguiente sólo puede beneficiar y ofrecer “garantía” a unos pocos, a políticos encumbrados o a individuos con suficientes recursos económicos que les permiten aplazar “sine die” resoluciones judiciales que les son adversas. Es en estos casos una justicia que podríamos definir “a la carta”, mientras que el resto de ciudadanos debemos conformarnos con el “menú del día”. Una justicia carísima que pagamos todos para el beneficio de unos pocos. En definitiva, una administración injusta de la Justicia. Para los demás ciudadanos de a pie, al “robagallinas” de toda la vida, sólo le queda aceptar resignadamente que trascurra lo más rápidamente posible el tiempo de la condena de una administración de justicia que resulta tan poco “garantista” en su caso.