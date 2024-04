E Si evidente que la justicia que se imparte en nuestro país no es igual para todos. España es diferente, y lo venimos viendo todas las mañana, cuando el sol hace su solidaria aparición. Y no hablamos en esta ocasión de la amnistía del Psoe a los delincuentes catalanes, que no deja de ser un atropello contra todas las leyes, incluyendo la constitución, dejando a la sociedad a los pies de unos políticos corruptos y delincuentes. Claro que la culpa no es de esos delincuentes que serán presuntamente amnistiados por un congreso de los diputados al que no se le cae la cara de vergüenza, la culpa es de los que juegan con el prestigio de un país y de una sociedad, como hace Pedro Sánchez y sus compinches.

En esta ocasión lo que me ha llamado la atención es lo manifestado por los jueces en el tema de Dani Alves. Fue condenado como saben ustedes a más de cuatro años de cárcel. La historia de los hechos estoy seguro que la conocen, por lo que no hace falta que entremos en los detalles. Lo que nos parece increíble, lo miremos por el lado que lo hagamos, que tras la sentencia se le diga al reo que, si tiene un millón de euros, podrá salir del penal, recobrará su libertad, tendrá que presentares ante el juez una vez a la semana, no podrá abandonar España, pero será libre para volar como los pájaros dentro de los cielos de nuestra piel de toro, volverá a las noches de la movida, bailará y tomará copas con total libertad. Ligará, si es que puede, y si no…

La conclusión, si Dani tiene un millón, saldrá libre, si no tiene ese millón cumplirá la pena impuesta. Más claro: Si el acusado, cualquier acusado, tiene posibles, si su cuenta bancaria es boyante, la justicia siempre encontrará la forma y manera para que se pueda beneficiar. Por lo visto en nuestro país, la justicia se mide en el dinero que tengas en tu cuenta o por los votos que le puedas dar a Pedro Sánchez.

En caso de que seas un pobre desgracio sin ese millón de euros que piden los jueces, o no tienes votos para mantener en el poder a Sánchez en la Moncloa, estás condenado a permanecer en prisión, hijo mío. No tienes salida, te pasarás todos los años que quieran los jueces en la trena. Nadie te echará una mano. Al acebuche de cabeza. Dani Alves no, él tiene el millón de euros, paga, y a vivir.

Y encima nos dicen desde los púlpitos de la justicia que todos somos iguales ante la ley. No se lo creen ni los propios jueces.

¡País!