El kilo de mediador, por las nubes

Como cada año, los telediarios llevan quince días (¿o me quedo corto?) dándonos una tabarra considerable con lo que suben los alimentos típicos de la Navidad. Desde los mercados los reporteros nos cuentan a cómo va el kilo de centollo, cigalas, cordero, besugo... Particularmente pesados son los de La 1, ésa que pagamos con nuestros impuestos y que en el pasado macropuente nos dio la murga con la de gente que había viajado y llenado hoteles y restaurantes. Se empeña nuestra tele pública en pintarnos un país de gente adinerada, cuando la realidad es que hay muchas familias pasándolo muy mal y en estas navidades lo van a pasar peor. Hay que leer los periódicos para enterarnos de la cantidad de niños en situación de vulnerabilidad que hay en España, sobre todo en Andalucía y especialmente en Almería. Según Unicef, el nuestro es el país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta, un 27,8 por ciento. Y La 1 dándonos la barrila con la tasa de ocupación hotelera. Es la economía, que va como una moto, aunque muchos no tengan ni para alquilar pedales. Y no se pierdan los informativos de los próximos 25 de diciembre y 6 de enero: abrirán con esas criaturas que viven en confortables hogares y descubren entusiasmadas (aunque el alborozo les vaya a durar media hora) los juguetes de Papá Noel y Reyes. Y en ambos casos estarán quince minutos con esa primera noticia. ¿No podían tener un poquito de consideración con la gente que no tiene para viajar, ni para montar opíparas cenas y comidas estos días, ni para inundar el salón de juguetes hasta para los perros, que se van a poner celosos si ven a los críos con tantos regalos?

¿Y a cómo estará el kilo de mediador? El nacional, porque el internacional, ni tocarlo, no digamos si es experto en guerrillas, que es casi lo que necesitan algunos hogares donde los banquetes comienzan bien pero en cuanto algún cuñado, nuera o yerno se pasa con las bebidas, se puede armar una gorda incluso sin hablar de política. Los telediarios no lo han dicho, pero seguro que está por las nubes, con lo cual sólo podrán sentar uno a su mesa navideña las familias más pudientes. Así que muchas de las restantes, hala, a discutir como todos los años. No obstante, paz a los hombres (y mujeres, hay que añadir ahora) de buena voluntad.