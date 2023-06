Apesar de que hace ya muchos años que, desgraciadamente, cambié la máquina de escribir por el procesador de textos y, por si eso fuera poca evolución, leo muchos, bueno algunos libros en el ordenador, hay algunos que mimo para que no se vayan de mi vera por falta de cariño, como me ha pasado con muchos otros. Es decir, acepto la evolución de los usos y maneras sociales, pero sin embargo, no renuncio a actitudes que han desaparecido.

Por ejemplo, como no me sé, ni quiero saber los plazos de las campañas electorales, dicen que como han convocado elecciones, para otras cosas, “dentro de ná’” comenzará la campaña electoral. ¡Bueno! ¡Vale! ¡Pues me alegro! ¿Es que no estamos en campaña electoral? ¿Es que hace un mes, o tres, o siete, o diecinueve meses no estábamos en campaña electoral?

¡Ahí es donde veo el problema! Y ahora es cuando me viene a la cabeza uno de mis libros preferidos de Cela, perdido y no hallado: el estudio de Cela sobre la palabra “cojones”, pues gobernar para una campaña electoral es “una cosa”, pero gobernar para “sacar adelante” o mejorar una nación, es muy diferente. Para expresar esta última actitud y aptitud, viene bien conocer la riqueza del español. ¡Ay, como te echo en falta Camilo!

Y esa afirmación, me trae a la memoria que, afortunadamente, aunque ahora no lo tengo a mano, no se me ha marchado el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner. Usando bien el español, también deberíamos tener claro si nos gobiernan los partidos o los representantes de los mismos. Y la cuestión no es baladí, pues de los políticos que hay en activo ahora mismo, así como de los partidos a los que representan, ¿quiénes tienen capacidad para tener iniciativa, al margen de lo que les dicte el partido? Por lo tanto, eso de que elegimos personas, no lo veo tan claro.

Si las personas a las que votamos pertenecen y obedecen los dictados de su partido, si sus biografías no tienen muchas actuaciones personales que reseñar, en el ámbito de lo social, y si obedecen los dictados de sus partidos ¿qué más da unos nombres que otros?

Así que, propongo que no den más espectáculos de “tertulia televisiva sobre dimes y diretes” y que se cambie el sistema, y se vote al partido, y en función de los resultados sea el partido quien designe a quienes les parezca oportuno. Total, el resultado va a ser parecido y además, vamos a ahorrarnos un montón de mensajes que, como decía mi amigo Pepe Mira Mira, “tienen una alta entropía”. O sea, que son mensajes contaminados.