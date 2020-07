La crisis planetaria del coronavirus, como las anteriores y futuras, ha permitido aflorar lo mejor de nuestra sociedad más cercana, la almeriense, pero también ha vuelto a poner en evidencia el lado más oscuro de la política. Después de semanas de solidaridad a raudales, las de mayor incertidumbre y miedo ante el fatalismo de una pandemia letal, todos volvieron a las andadas, a comerciar con la desgracia, y aquí no se salva ni el apuntador. Los de la derecha con el mando único del Gobierno y a continuación los de la izquierda contra las comunidades de otro color. Lejos de apaciguar las hostilidades, los políticos han vuelto a demostrar que no están a la altura con sus dotes para el histrionismo y la contradicción permanente. Relatos de las partes enfrentadas divergen siempre, es la tónica ya habitual de nuestro arco parlamentario, pero con esta crisis de la COVID-19 se han multiplicado como panes y peces las demagogias infames y descarados infundios sobre la pandemia. Si ya no tendremos otro mundo más que éste, por favor más lealtad y menos odio.