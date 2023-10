Vamos a ver “si pensando por escrito” yo me aclaro. En el Derecho siempre se han tenido en cuenta los llamados “usos y costumbres”. Cuando en la escuela o en mi casa trataban de educarme, me decían que “si quieres que te respeten, empieza por respetar.” Por otra parte, todas las naciones del mundo mundial, tienen su himno, tienen sus símbolos y tienen una normativa que explica cómo, cuándo y qué normas de uso se aplican en cada circunstancia con los mismos. Concretamente en España, hay una bandera española, además de las comunitarias, un himno de España, además de los comunitarios, así como unas normas legales, y de eduación, que regulan su uso como “gente civilizada” que se supone que somos, se supone que somos capaces de mostrar esa educación y ese respeto, tanto con los símbolos, como con los ciudadanos que son partidarios de escucharlos, verlos o usarlos. Si yo voy a un partido de fútbol y suena el himno del equipo rival, permanezco en silencio, por educación y por respeto. Si no lo hiciera así, difícilmente podría pedirles a los aficionados del otro equipo que estén en silencio, cuando suene el himno de mi equipo: “quid pro quo”, que se dice en latín. Por tanto, hacer como dicen que quiere hacer una ministra en funciones, que es permitir que se pueda silbar, concretamente, al himno de España cuando está sonando, no me gusta nada. Lo que sí me gustaría, es que trabajara en algo que traiga paz y sosiego a la Sociedad, en vez de crisparla más. ¡Vamos, que no está el barro para hacer muñecos!.