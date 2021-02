El léxico de los canteros

Con anterioridad, hace algún tiempo, publique un articulo que recogía parte del habla del valle del Almanzora y ahora pretendo hacer lo mismo, pero en este caso, recogiendo parte del léxico que utilizan los canteros de Macael, un léxico que refleja en el habla aquellos rasgos fonéticos del andaluz, donde han adoptado procedimientos lingüísticos necesarios en su comunicación profesional para el hombre de las canteras que ha ido superando un lenguaje de nuevas palabras, prestos o giros lingüísticos, cómo si fuese una especie de osmosis verbal entre el mundo del mármol y el de otras actividades distintas.

Tenemos que distinguir dos zonas destacadas, la de Macael-olula y la de Zurgena-Lubrin; en la última se registran con anterioridad las labores agrícolas y como tal, muchos de los utensilios utilizados en la cantera tienen está procedencia, no hay que olvidar que muchos canteros simultaneaban la profesión con la realización de otras labores privadas, con lo cual, consultada la obra del profesor García Ramos (El léxico del mármol), palabras como: embrague, molino, artesa, chigre o calibre han pasado al léxico del mármol, procedentes del vocabulario agrícola y algunas cómo gatillo (pieza de aserrar el mármol) en Zurgena, pero no en Olula; o la palabra "arriero" (que en Macael es quien lleva la comida a los canteros); en lenguaje metafórico, cuando se trata de explicar la explosión simultánea de barrios barrenos, la palabra atómica pasa al caudal lingüístico de los canteros como bomba tónica; otras son: dientes de ajo, ojo de aguja, cuerno del (gato); otra parte del léxico, viene formada por italanismos como travertino, mármol extraído de los marcelinos, formado por hojas, razón por lo que hay que cortarlo de forma transversal y de dónde viene su nombre; cabestrante, de cabestro; trinchante de trinciari; en cuanto a la fonética consonantica, se observa la perdida de la D, despilfarrar por espifarrar; la perdido de la S al final de los plurales o bien seguida de consonantes S+B igual a F, desbocado por efocao, Lisboa por Lisfona; S+D igual a Z, desdoblar por ezoblar; la sustitución de fonema R por La, escribir por escribió; y además expresiones como "sona la pega", trozo de mármol mal abderido; poner los rulos, para desplazar los bloques de mármol; hecho que motivó la expresión PONER LOS RULOS, cuando se despachaba algún novio que no querías para tu hija.