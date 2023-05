Acabo de leer en The Cobversation un artículo firmado por los Profesores de la UNED Xavier Coller y Antonio M. Jaime-Castillo, en el que, entre otros aspectos, analizan la forma en que se han aprobado las leyes desde la “llegada” de la democracia. Lógicamente, aportan cifras sobre el procedimiento seguido para la aprobación de las leyes. El primero: casi 2.000 leyes aprobadas con un 90 % de apoyo medio. En el trabajo que realizan los Prof. Coller y Jaime-Castillo, introducen un conjunto de datos, que merecen ser leídos, sobre “conflicto vs acuerdo y cooperación”, aunque también he de decirlo, en muchos de los índices analizados, no veo la coincidencia de sus valores, con la opinión de los ciudadanos sobre el acuerdo o desacuerdo entre “gobierno y oposición”. Pero con ser esos índices interesantes de analizar, lo que más me ha llamado la atención es que desde que estamos en democracia, se han aprobado 150 leyes por legislatura, lo cual arroja una media de 37 leyes aprobadas al año, o sea, una cada diez días naturales.¡Señor de mi vida! ¿cuánto y a qué velocidad tienen que leer nuestros representantes? ¿y los ciudadanos para saber nuestras obligaciones y derechos?