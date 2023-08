Mientras estamos vivos no dejamos de desear. No hay nada de malo en ello si aprendemos a modular los anhelos y nos preparamos y trabajamos para conseguir lo que deseamos. Pero una cosa, amigo lector, de lo que queremos a lo que conseguimos hay un largo trecho. Un largo camino se hace si no las tenemos todas consigo, en el que debemos ser capaces de asimilar y asumir la realidad. Los deseos forman parte de nuestra propia naturaleza. Si no los tuviéramos seguramente nos limitaríamos a vegetar. Pero si dejamos que los deseos nos dominen, en lugar de ser los que marquemos el ritmo, corremos el riesgo cierto de convertirnos en personas eternamente insatisfechas y, por eso mismo, infelices.

Aspirar a tener lo que tiene el amigo, o el vecino es muy frecuente entre los jóvenes y, tal vez, en los no tan jóvenes. La envidia es un pecado capital muy extendido hoy día. Estamos deseosos de tener lo que tienen los demás, aunque no esté al alcance de uno. Cuantas más cosas conseguimos, más deseamos y cuanto más fáciles, con más frecuencia,

No lo olvide: Debemos dar gracias de nuestra suerte y disfrutarla, pero la mayoría de las veces hay que aprender a priorizar