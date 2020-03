Desde la libertad de vuestras alas

Siempre sentí envidia de vosotros. Sí, sí, envidia. A veces de la buena, otras muchas, de la mala. Os veía siempre cantando, tan felices, por encima del bien y del mal. Yo, por contra, aquí, apegada a la tierra, a una tierra que me ataba, como una cadena a una pesada bola de hierro. Es cierto que alegrabais mis mañanas, y mis tardes. Vuestros cantos desinhibidos, sin ritmo musical, y algo chillones, me sacaban del ensoñamiento en las mañanas tibias de primavera. Era escucharos y me asaltaba un deseo incontrolable de levantarme y beberme la vida. Traías el aroma del buen tiempo, del azahar, de las rosas de pitiminí, cuyas ramas cargadas de florecillas saltaban por las tapias de los huertos, llenando el aire con su suave perfume. La brisa de la mañana, entraba por las ventanas entreabiertas de nuestros dormitorios, y venía ya, matizada por la templanza de la estación. Una estación, que vosotros anunciabais a bombo y platillo, en unos días, que amanecían preñados de alegría, inaugurados con vuestros cantos alegres. Entonces, era entonces cuando más envidia me invadía. Mientras vosotros inaugurabais una espléndida mañana, sobre una ciudad aún dormida. Yo debía levantarme, y encarar un duro día de clase, metida en una sala de ventanas cerradas, para, en el silencio del claustro, escuchar las clases que nos impartían doctos profesores, que vertían sobre nuestras cabezas sus sabios conocimientos. Si yo no digo que no fueran interesantes, e incluso, que hubiese disfrutado a placer de aquellas clases de historia del arte, que hoy echo tanto de menos, cuando visito un museo o una ciudad europea, de cuyo valor artístico lo ignoro casi todo, por no haber estado más atenta. Pero era inevitable, mis ojos os seguían, distrayéndome, y sentía tanto deseo de ser como vosotros, que la conciencia de que nunca lograría serlo, me llenaba de impotencia. Nosotros ahí, pegados a la silla, con una visión a ras de tierra, sin más panorámicas, que las que se podían arrastrar por ella. Vosotros, pequeños seres de algodón, sobrevolabais sobre nuestras cabezas, alzabais el vuelo sobre nuestros tejados, sobre las playas aún desiertas, e incluso, algunos, veníais allende los mares, desde las lejanas tierras heladas, hasta los vastos y cálidos desiertos que conforman las tierras yermas que nos rodean. Vuestro negro y brillante plumaje, vuestras alas extendidas, vuestro porte elegante, todo era admirado por mis ojos de chiquilla inquieta, y todo ello era envidiado por ella. Hoy, desde este encierro hostil, al que nos ha sometido el "enemigo" invisible, que nos confina entre cuatro paredes, en hogares, en los que no se espera a nadie para compartir el té, o una tarde de tertulia. Hoy, cuando escucho vuestros trinos, en una mañana mustia y nublada, vosotros sois la sal de la vida, sois la esperanza del futuro, que nos aguarda, LA LIBERTAD MISMA, HECHA PLUMA.