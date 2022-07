¿Dónde está la libertad, matarile, rile, rile?

Jorge Hernández Mollar es un político malagueño que fue presidente de la comisión de libertades públicas del parlamento europeo. Hace unos días mantenía por medio de twitter una conversación con el director de ABC de Sevilla, en la que en un momento de la misma, hablando del camino que estaba tomando el PSOE en los últimos tiempos, Hernández escribió: "van directo a un suicidio colectivo" "Alguien denunció el mensaje y twitter me censuró", dice Hernández Mollar, quien agrega que la expresión "suicidio colectivo" la ha usado en muchas ocasiones, incluso en sede parlamentaria. Además, en esta ocasión "era un intercambio de tuits con una persona responsabe". Además, esta "como los futbolistas con una tarjeta amarilla", si alguien vuelve a denunciarle, le cancelan la cuenta. Pues menos mal que en Europa somos libres. No quiero ni pensar si no lo fuéramos o fuésemos