Eso es la libertad

Me estoy sintiendo nostálgico. Parece que estoy reviviendo el pasado. Como si no hubieran pasado cincuenta años. Estuve en la Universidad como alumno, entre Granada y Valencia, desde el 1969 hasta el 1974. Entonces, como ahora, grupos no muy numerosos, aunque tal vez sí, se manifiestaban por distintas ciudades españolas gritando "libertad, libertad" y "abajo la dictadura". Es como si estuviera pasando otra vez. Pero cuando uno se fija más atentamente aquí se acaban los parecidos. Ni dentro ni fuera de la manifestación se encuentran más similitudes. En aquellos años fuera de la manifestación había una continua serie de estados de excepción que hacían sumamente arriesgado salir a la calle; no quiero detenerme en pormenores. En estos tiempos, viviendo plenamente en un estado de derecho, no hay grandes riesgos. A lo sumo una identificación y, quizá, una multa a modo de sanción que podrá ser recurrida y siempre tendrá carácter pecuniario. ¡Pues no es lo mismo!. Pero si son grandes las diferencias fuera, no son menores las de dentro. Podría resumirlas preguntando: ¿qué se pretende en uno y en otro caso? ¿cuáles son los objetivos? ¿es la misma "libertad" la que se pide inmersos en una dictadura que la "exigida" en un estado plenamente democrático? ¿Es lo mismo pedir libertad de pensamiento, de asociación, de palabra, de sindicación que la que se pide en estos momentos donde todas esas libertades están garantizadas por la constitución? ¿Qué es lo que tiene acogotados, agobiados, restringidos, limitados a los actuales manifestantes? No quisiera ser sarcástico, pero digamos que se trata de una temporal restricción de la libertad de movimientos, plenamente justificada a mi juicio por razones sanitarias, y que más pronto que tarde quedará eliminada. Y ¿es la misma "dictadura" la que se pretende derrocar? ¿Sabrán siquiera estos manifestantes lo que es una dictadura cuando uno no se encuentra en los aledaños del poder (como posiblemente estuvieron los actuales manifestantes en aquellos años más que negros)? Qué pena que el lenguaje se pueda utlizar con significados tan equívocos y que dan lugar a tanta confusión. Están engañando a mucha gente, lo veo. Y todos ellos aparecen por las calles envueltos estilo superman en la bandera y bailando al son del himno. Viendo las intenciones y los insultos de los que salen así a la calle, cada vez me siento menos identificado con esa bandera y con ese himno.