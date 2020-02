¿Éramos más libres antes?

En las reuniones que mantenemos que dan lugar a una tertulia (normalmente después de haber compartido un almuerzo o una cena) se ha convertido poco a poco en una intervención usual decir que antes éramos más libres que ahora. Puede que al principio lo podamos considerar una frivolidad. Pero si analizamos la realidad podemos llegar a considerarlo, si no totalmente, si al menos parcialmente cierto. Y para ello me permito acercarme a varios ejemplos.

Pensad en cuál es nuestra forma de vida: consiste, básicamente, en pagar. Tenemos unos impuestos altísimos que en un gran porcentaje sirven para pagar administración paralela y duplicidades que se han ido generando a distintos niveles del estado o para el sostenimiento de chiringuitos ideológicos que poca utilidad tienen para el conjunto de la sociedad que es, en última instancia, quien los mantiene. Nos endeudamos excesivamente para poder vivir o, directamente, para trabajar, como todos esos valientes que se atreven a emprender un negocio.

Todo eso genera temor a perder lo que tenemos. Tememos perder nuestro trabajo y con él nuestra vivienda, nuestra estabilidad y nuestro futuro, y eso nos lleva a no ser libres. Estamos atados a nuestras realidades una vez que las ponemos en marcha. Y lo estamos nosotros, y nuestras familias. ¿Somos libres para arrancar un proyecto de familia? ¿Nuestros jóvenes son libres de independizarse plenamente? Yo creo que no: la precariedad laboral y el exceso impositivo acaban por atarlos en trabajos estacionales o de bajísima calidad ya que los empresarios, en muchas ocasiones, no tienen la posibilidad tampoco de contar con ellos para ampliar sus plantillas por la asfixia constante del estado.

Y si a esto se le une nuestro contexto social, creamos el cóctel perfecto de una sociedad que no es libre. La supuesta libertad con la que contamos es totalmente ficticia y virtual cuando las leyes que deberían protegernos no lo hacen. ¿Cuántos casos conocemos de penas irrisorias? ¿En cuántas ocasiones observamos casos de reincidencia que llevan a la tumba a otras personas? Solo se teme a la ley cuando se tiene algo que perder. La sensación que los ciudadanos tenemos es que reina una impunidad peligrosa que aprovechan los que no temen hacer el mal porque se ríen de la ley. Y eso, a quienes queremos ser buenos ciudadanos y vivir en armonía, digan lo que digan, no nos deja ser libres.