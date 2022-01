Otro libro de regalo

Como ya se viene anunciando desde hace días, el martes que viene recibirán los fieles lectores del Diario de Almería, un libro gratis junto con su periódico. No se descuiden, porque el libro anterior ("103 recetas para una capitalidad", regalado el 16 de diciembre de 2020) se agotó a las pocas horas de salir a los quiscos. En esta ocasión se trata de un recorrido exhaustivo por las verduras y frutas que produce nuestro potente sector agroalimentario, a través de más de setenta recetas. Su título es sencillo, "Recetas con hortalizas", pero su contenido es muy variado, ya que no solo contempla las dos docenas largas de productos, sino también las muchas variedades que tienen algunos de ellos, como pimientos, tomates o lechugas. El equipo que ha confeccionado este libro es el mismo que elaboró el anterior: el chef Antonio Carmona, el fotógrafo Juan José Pascual y el arriba firmante. Antonio se ha esmerado en "retratar" esa gran variedad en sus recetas, casi todas ellas nuevas para este libro; y en los pocos casos que ha empleado recetas tradicionales o suyas ya experimentadas, lo ha hecho con técnicas y formas renovadas. A esas formas ha contribuido no poco nuestro fotógrafo de cabecera, con el que ya hemos hecho varios libros desde aquel famoso "El Gran libro de la cocina almeriense" de 1997. Al igual que Antonio, Juanjo nos sorprende cada vez con sus enfoques vanguardistas. Además, claro, de su impecable técnica. Así que el libro es un disfrute para la vista incluso para los que no piensan aprender ni a freír una camisa ni a planchar un huevo. Aunque lo que todos los implicados -periódico, patrocinadores, productores y autores- esperamos es que sirva para que se animen a cocinar estos espléndidos alimentos. O por lo menos a comerlos, que todavía los españoles consumimos casi el doble de carne que de frutas y verduras. Como estímulo y aperitivo, ahí va una receta sencilla de las que Carmona ha ideado para este libro: Tartar de tomate y queso de cabra. Cortar en cuadritos seis tomates "adora" y doscientos gramos de queso fresco de cabra de Serón; picar muy fino un diente de ajo y dos hojas de albahaca. Mezclar todo y aliñar con aceite de oliva virgen extra y sal. Repartir en ocho cuenquitos y rematar con una anchoa 00 y un pellizco de germinados de espárrago. Nos vemos.