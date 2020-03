De libros y otros ingenios

Propensos a idear realidades insólitas, alguna vez, la sicodélica mocedad de mi amigo Juan Vizcaino destilaba ocurrencias como la de seleccionar, juega jugando, qué objetos nos llevaríamos en caso de vernos confinados en una isla desierta. No había por entonces, años sesenta, ni ordenatas ni trastos internáuticos: solo aburrimiento amable. Solíamos elegir algún libro, una guitarra, algo cortante y cuerda. A veces, papel y lápiz. Supongo, ahora, que el mito robinsoniano marcaba prioridades. Lejos andábamos de intuir reclusiones ciertas a más de medio siglo vista ni, muchos menos, la vasta oferta del ocio virtual de hoy. Tampoco sabíamos del potencial de la clausura severa, liberando aburrimiento compartido, como fuente de inspiración estética. Así que alguna vez, puesto a elegir libro, surgió las 'Mil y una noches' entre cuyas historias, por cierto, no faltan contextos apestados ni distintos al que luego inspiró a Boccaccio, para la festiva parada y fonda de unos jóvenes florentinos, plasmada en los 'Cuentos del Decamerón'. Ni a la plaga infecta que inspiró el existencialismo trágico de A. Camús en 'La peste', como soberbia metáfora de la regeneración a través de la solidaridad en una ciudad hermana, Orán. Ni a la que usó J. Saramago en su inolvidable 'Ensayo sobre la ceguera' para advertirnos sobre la cruz de ver, viviendo entre ciegos; o la que recreó el genio de García Márquez en su caribeño 'Amor en los tiempos del cólera' para relatar la pervivencia pasional entre Fermina y Florentino. Un primor inmune al mal. Como primoroso resultó el retiro de M. Shelley a un pueblo alpino, huyendo del azufre volcánico que emponzoñó ese año el mundo, para dar a luz, en tres días, a su legendario Frankenstein. Libros magistrales cuya relectura, mientras intento proteger el cuerpo ante el virus, también me preserva el humor, retozando entre sus prosas y cuitas. Aunque tal devoción libresca no relega el uso de otros ingenios clásicos, ya sea la música, porque ella es, a falta de habilidades de pincel o cincel, un bálsamo de plenitud para el alma, ya sea ese lápiz terapéutico que te absorba hasta que te turbe. Y como no preciso ni cuchillo ni hacha cortantes, la cuerda, puede que la rehabilite hoy pero solo para saltar a la comba con la que ejercitar el cuerpo hasta agotarme, sanamente. Haciendo así virtud, al cabo, querido Juan, de lo que ayer era solo un juego y hoy, es pura necesidad.