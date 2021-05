El pasado día 23 de abril fue el día del libro y en Almería lo hemos celebrado con una semana de retraso, pero, como dice el refrán, todos los santos tienen octava y lo importante es que no nos olvidemos de los libros. Los libros han sido el remedio para aliviar las horas de encierro que estamos padeciendo desde hace más de un año por culpa del Covid-19 y hoy quiero rendirles un homenaje dando un repaso a los que me han acompañado durante el estado de alarma. El primero que voy a citar es del médico José Latorre, Pepe para los amigos. Se trata de la historia de Agnodice, una mujer que tuvo que disfrazarse de hombre para poder ejercer la medicina en la época romana. Un personaje real, injustamente desconocido, sobre el que mi amigo Pepe Latorre ha hecho una extraordinaria investigación. A continuación, un artículo de Muñoz Molina recomendando la novela "Stoner", me indujo a leer esta obra de John Wiliams donde describe con sencillez y maestría la historia del joven granjero Stoner, que va a la universidad y se convierte en un profesor de literatura. Y por una cita del profesor Stoner sobre la novela "Sonata a Kreutzer", me dispuse a leer esta obra corta de Lev Tolstói, donde el protagonista explica a un compañero de viaje las razones que lo impulsaron a matar a su mujer. Después me decidí por un libro que en principio no despertó mi interés, se titula "La mujer justa", de Sándor Marai, pero me enganchó de inmediato una narración contada a tres voces, tres sensibilidades diferentes para desentrañar la misma historia. El siguiente libro que tuve en mis manos fue "El hijo del Chófer" de Jordi Amat, donde nos cuenta la vida del periodista y abogado Alfonso Quintá, un personaje de lo más siniestro en la Cataluña gobernada por Jordi Puyol, que acabó asesinando a su mujer y suicidándose de un disparo. Enlacé la lectura con "El huerto de Émerson" de Luis Landero, que no se trata de una novela, sino de un libro de anécdotas personales donde el autor se regodea en sus recuerdos. Una de mis aficiones es volver a leer aquellos libros que en su día me impactaron y en esta ocasión le tocó a "Rojo y negro", el novelón donde Stendhal nos cuenta la conocida historia de Julián Sorel. Ahora tengo en mis manos "El infinito en un junco". Su autora es Irene Vallejo que ha recibido el premio nacional de ensayo. Se trata de un libro donde los personajes son los libros. La historia del libro desde sus orígenes. Una auténtica obra maestra.