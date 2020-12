Una de liderazgos

Para ser líder de algo lo primero es que los demás crean en tí. Si bien es cierto que se puede modelar, fabricar, formar.., no lo es menos que si no tienes esa capacidad las carencias se perciben y se notan desde el minuto uno. Viene esto a colación de aquellos que aprovechando la pandemia tratan de abrirse camino en ese difícil mundo, creyendo que la sustitución de quienes los dirigen está cerca y que ha llegado su momento. No ponemos nombres y les pido que lo hagan ustedes. Pero tengo la sensación que va a ser complejo mover la silla de quienes la tienen ocupada y las posaderas atadas al asiento.