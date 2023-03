Hugo, con la mirada un tanto perdida, parece que se ha cansado de contar su caso. Sin palabras, también dice que ha renunciado a encontrar explicación razonable. Está resignado a continuar su vida entre una bruma permanente, sin saber con exactitud hasta donde lo llevará. Lo único que lleva mal es que su madre siga preguntando cómo se soluciona lo suyo. Cuando lo empezaron a hormonar supo que abandonaba a Susana, su anterior cuerpo. Pero sentirse sin los pechos le resultó algo extraño. Saberse sin útero la terminó por desorientar. Todo eso sucedió con 15 años, con el visto bueno de la sanidad pública gallega. Hoy, con 24, solo le gustaría que alguien le aclarara por qué lo dejaron equivocarse de esa manera tan irreversible. Excepto los nombres, nada de lo anterior es invención de este articulista. Tampoco se trata de un caso aislado. En España hay en torno a 10.000 personas en procesos trans, de las que unas 500 se han arrepentido. Llegados a ese punto, parece que cada cual trata de solucionarlo como puede. Joan prefirió sentirse un hombre femenino. Pero a Eric el arrepentimiento le costó la vida. En Gran Bretaña Keira Bell, que inició su transformación con 16 años y se arrepintió, denunció esa actuación médica ante los tribunales británicos y ganó la demanda. Hubo una época en que bastaba legislar desde la ideología. Eran tiempos sólidos y casi dicotómicos en que las leyes conllevaban elegir entre grandes opciones que afectaban a muchas y diversas personas. Conseguir el voto femenino, universalizar la alfabetización o nacionalizar las tierras baldías eran soluciones que afectaban a un elenco social amplio. Pero los tiempos actuales, como decía Bauman, son considerablemente más líquidos, más complejos y, por lo demás, se abordan hechos mucho más específicas. No basta con la ideología. Es preciso acomodarla a un conocimiento muy preciso y minucioso o, de lo contrario, se corren demasiados y profundos riesgos. La Ley Trans española, de las más extensas y abiertas del mundo, permite iniciar el proceso desde los 14 años, sin asesoramiento ni psicológico ni psiquiátrico. Regula, sin duda, un derecho de miles de personas. Pero, al mismo tiempo, conlleva la obligación de evitar que vuelvan a aparecer más Hugo, Joan o Eric. Para eso están los profesionales, máxime con adolescentes de por medio. Y, como muestra el caso de Hugo, es innegociable contar con especialista muy específicos. Hoy no se puede legislar solo desde la ideología, al menos en muchas de las cuestiones. Hacerlo así no deja de ser un pasaporte franco para la demagogia que, como siempre, terminan pagando los ciudadanos. En el limbo más difuso, la pregunta de la madre de Hugo nunca tendrá respuesta.