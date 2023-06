Como dice mi amigo Sebastián M.C.: “un suponer”. Supongamos que tenemos un coche, y que somos el clásico burgués que los sábados lo lava. Si cada sábado vamos al lavadero, y un sábado le echamos 2 euros a la aspiradora y limpiamos el maletero, otro hacemos lo mismo con el habitáculo, al 3º limpiamos los cristales, y al 4º fregamos el morro y el techo del coche, pues estamos haciendo un pan como unas tortas. Tirar el dinero y llevar siempre el coche que da pena. Bueno, pues lo de la conservación del medio ambiente es igual, sólo que en más grande. Por ejemplo, si quitamos la central eléctrica de Carboneras, porque es de carbón: ¡uy, qué horror! y nos compramos, no es mi caso, un mercedes alemán eléctrico y de estreno, de la Alemania de Europa, que han fabricado con electricidad alemana producida con carbón, ¿qué nos pensamos, que somos limpios? que esa contaminación que no queríamos en Carboneras, pero que ahora se produce en Alemania, ¿no nos va a afectar? Esto es muy fácil. En realidad no se trata de ser “don limpio”. En realidad se trata de saber dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una retahíla de tópicos que se puede reducir perfectamente a que lo del medio ambiente, se trata de que no se puede quitar mierda de un sitio y ponerla en otro. Yo no quiero acerías, pero compro el acero en China o donde sea, sin preocuparme de cómo lo han fabricado. Yo no quiero plásticos viejos, y mando barcos cargados a otros países lejanos y que lo eliminen ellos. Yo no me quedo con los ordenadores viejos, porque me creo que eso contamina y los mando a la India o donde sea, que los desmonten y vendan lo que recuperan: incluidos metales preciosos y Litio, sin pensar que un día, puede que nos demos bofetadas por conseguir esos metales.

A modo de curiosidad, pero con moraleja. Me acuerdo de cuando de pequeño, mi abuela nos mandaba desde la esquina de Galileo con San ildefonso, al “puesto de Baldomero” a la esquina de galileo con el Pº de San Antón, a comprar dos botellines de cerveza para nuestros tíos Manuel y Paco. Y llevábamos los botellines vacíos porque si no, había que pagar una peseta por cada uno: ¡casi ná! Bueno, pues ese mecanismo de “los cascos” lo puso de moda la cerveza El Águila en la posguerra por la penuria de la fabricación de envases. Ahora no tenemos penurias de fabricación (teóricamente) pero en el mundo mundial tenemos exceso de mierda provocada por tanta fabricación derrochadora y derrochante. ¡Y nos creemos que somos ricos! ¡“Amos, anda”!