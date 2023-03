El Ayuntamiento de Almería no ha tenido mejor ocurrencia este año con motivo de las actividades de concienciación del Día Mundial del Clima que convocar a los almerienses a que limpien el entorno del Cerro de San Cristóbal y Mesón Gitano. En la nota oficial del Ayuntamiento se destaca que esta actividad está dirigida a las familias y público en general y que los participantes "recibirán una bolsa" en la que poder introducir la basura recogida. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y es necesaria una reflexión sobre nuestros modos de vida y el modo en que influyen en el medio ambiente. Ahora bien, nos parece cuando menos cínico que uno de los ayuntamientos más cuestionados por su mala gestión en materia de limpieza aproveche una celebración tan señalada para que sean los ciudadanos quienes le hagan el trabajo. En la última Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento conocimos que en cinco meses las aplicaciones municipales han recogido un total de 6.654 incidencias de los almerienses, es decir, avisos que los vecinos ofrecen al Ayuntamiento para informarle de que en tal o cual calle hay un excremento de perro, un contenedor sucio, una papelera rota, un banco en mal estado o un árbol que requiere una poda.

El Ayuntamiento de Almería destina a las empresas que se dedican a esos servicios (limpieza, parques y jardines, recogida de residuos e incidencias en las vías) más de 37 millones de euros al año, 102.000 euros al día, y aun así, los ciudadanos le informan a través de las aplicaciones de esa cantidad ingente de situaciones de suciedad y falta de mantenimiento en las calles de la ciudad. Definitivamente algo no va bien, y es lamentable que la única solución que se ofrece desde el equipo de Gobierno del PP al frente del Ayuntamiento es siempre la misma: poner más dinero de los impuestos que pagamos todos los almerienses sobre la mesa de las empresas, para que todo siga igual. El estado de la ciudad no se corresponde con lo que pagamos y es resultado de la falta absoluta de control sobre las empresas concesionarias y de falta de valentía del PP en el Ayuntamiento para acabar con la sensación de impunidad que existe en la ciudad, donde a quien ensucia no le pasa nada. Muchísimas actitudes incívicas se quedan sin sancionar y no existe presión ninguna hacia el desaprensivo. Es mucho más fácil y queda mejor en Instagram organizar una limpieza colectiva de los vecinos de Almería en el entorno de San Cristóbal. Por mí, se pueden ahorrar la bolsa.