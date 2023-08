Ahora le toca a la lista más votada. Me refiero al mensaje que vamos a tener que soportar cada vez que un miembro del PP abra la boca. Ya sabemos que el PP ha sido el que ha obtenido más escaños en las recientes elecciones. Pero también sabemos que eso no significa que Núñez Feijó tenga derecho a presidir el Gobierno al día siguiente de hacer el recuento, sin mayores contemplaciones. Mirando con lupa desde el primero hasta el último artículo de la Constitución del 78, cuyo cumplimento tanto reclaman los populares, no aparece la menor referencia a la lista más votada. Es el artículo 99 el que establece que será presidente del gobierno al candidato que obtenga la confianza de la cámara con el voto de la mayoría de sus miembros. Una medida que el PP ha puesto en práctica cada vez que se le ha presentado la ocasión y parece que se le olvida, cuando no han pasado cuatro días del nombramiento de María Guardiola para presidir la comunidad de Extremadura, una candidata del PP habiendo sido el PSOE el partido más votado. ¿Se puede calificar de cinismo semejante comportamiento? Dicho esto, no ha sido Núñez Feijó el que ha ganado las elecciones, sino el gobierno Frankenstein. Me explico. Durante la pasada legislatura, el bloque de la derecha ha etiquetado al gobierno presidido por Pedro Sánchez como gobierno Frankenstein, dotándolo de una personalidad propia. Probablemente con la esperanza de que semejante calificativo produjese el rechazo de la mayoría de españoles. Pero resulta que no le han salido las cuentas. Si le damos un repaso a los partidos que compartieron escenario en la plaza de Colón, la inestabilidad que pronosticaban al gobierno Frankenstein, la han sufrido en sus carnes. Pablo Casado fue sustituido de un plumazo, de Macarena Olona nada se sabe y Ciudadanos ha desaparecido del mapa. Mientras tanto, el gobierno Frankenstein ha permanecido indemne superando las consecuencias de una pandemia y una guerra, aprobando leyes que han mejorado la vida de los españoles y tres Presupuestos Generales del Estado, con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Eso se llama estabilidad y muchos españoles así lo han entendido. A la vista de los resultados, la lista más votada se queda a mitad del camino y Núñez Feijó no tiene posibilidad de formar gobierno. Caben dos posibilidades, un gobierno Frankenstein que, por experiencia demostrada, garantiza estabilidad, o repetir las elecciones. Es lo que hay.