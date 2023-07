La llamada del último día

Lo de la previsión parece que no es el fuerte de los socialistas provinciales. Decimos esto a raíz de lo sucedido en Albox y el anuncio a bombo y platillo del secretario general, Juan Antonio Lorenzo, de que sus pupilos iban a presentar candidatura alternativa al PP para gobernar el Ayuntamiento. El resultado dice todo lo contrario. Los ediles elegidos por esta fuerza política desoyeron al secretario general y no presentaron lista. Sabían que los independientes de Torrecillas los iban a apoyar y no querían ser pasto de una legislatura endiablada. Además, otras fuerzas ya se habían encargado de evitar sorpresas de última hora. Eso tiene trabajar tarde, poco y mal.