No me llame Ternera, mejor Velleda

Estaba con gente desconocida, que iba con pancartas y coreaba diversas consignas, en la Plaza de España de Barcelona (qué raro, aún no se llamaba del Estado Opresor), y un autocar nos iba a llevar al aeropuerto. Puigdemont le había arrancado a Sánchez una amnistía ‘tan total’, que la misma, tras la mediación de Otegi y Junqueras y para mejorar aún más la convivencia, incluía a Josu Ternera, el sanguinario terrorista que… “¿Terrorista?”, me regañó una chica a mi lado, que llevaba una estelada. “¿Un luchador por la libertad de nuestros hermanos vascos?”. Sentí mucho miedo pues no había abierto la boca. ¿Esa muchacha leía mi pensamiento? Quise confirmarlo y pensé otra vez en ese asesino y … “¿Asesino?” exclamó ella entonces. “Ha dicho que los muertos encima de la mesa eran para que el Gobierno tuviera elementos de análisis…”. Aterrado por la confirmación, intenté no pensar en nada, pero eso era imposible, de hecho nunca pude meditar porque no lograba dejar la mente en blanco. Así que la joven fue respondiendo a todos mis pensamientos. “Vedella fue un valeroso gudari… Es ternera en catalán, y ahora, en agradecimiento, quiere que le llamen así… ¿Que hubo niños en aquellas… matanzas, como tú las llamas? Los elementos de análisis no tienen edad… Cuando descienda del avión deberás, como mínimo, aplaudir con entusiasmo, porque si no va a parecer que perteneces ‘a la España envuelta en su caspa’, como definió Aina Vidal, la lideresa de Sumar-En Comú Podem, a los españoles que se han opuesto a la amnistía… ¿Que Yolanda te aconseje un champú? ¡Serás machista!... Vedella viene antes a Cataluña porque en el País Vasco le harán algunos homenajes, sí, pero aquí… aquí va a ser la hostia, ya verás, aparte de que el artífice de su desjudicialización, de que ya no tenga cuentas pendientes con la justicia represora española es nuestro gran timonel, la antorcha que nos ilumina y nos guía... ¿cómo que a dónde?…”.n ese momento me desperté muy alterado. Eran las cuatro y ya no volví a dormirme por temor a que Óscar Puente, el primo de Zumosol de Sánchez en el Congreso, viniera a darme mi merecido por sacar la palabra amnistía en mis sueños. Este país es una condición de riesgo para sufrir las más horripilantes y espantosas pesadillas.