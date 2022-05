Si llegan a echar polonio...

El ministro de Exteriores ruso ha advertido del "riesgo real" de una tercera guerra mundial de tipo nuclear, pero eso sería un suceso sin apenas importancia en comparación con la "crisis sideral" (palabras textuales de esa consellera catalana) que tiene Pedro Sánchez con lo del presunto espionaje. Una guerra atómica sería como una mascletá al lado del estallido Pegasus, que ha producido un ruido que se escucha ya en toda la galaxia y que llegará, no se sabe cuándo, hasta la más recóndita constelación situada a tropecientos mil trillones de años luz o incluso más. En un país un poquito serio, no demasiado, sólo un poco más que el nuestro, unos tipos que insisten en intentar romperlo ("lo volveremos a hacer y métanse el indulto por donde les quepa"), saltándose las leyes que haya que saltarse (de cara al turismo y para sacarse unas pelas el Govern y el Parlament podían montar en Cataluña una especie de exposición universal o parque temático sobre las burlas a la legalidad), unos tipos así, algunos de los cuales llegan a decir que la independencia va a necesitar muertos, no concretan número aproximado, en cualquier país un poco serio, digo, estarían vigiladísimos y nadie se extrañaría, pero esto es España, señoras y señores.

No sé si algún portavoz de 'Mortadelo y Puigdemont, Agencia de Alucinación' se habrá dirigido al Kremlin para pedir consejo. "Qué les ocurre ahora, hombre, que estamos muy ocupados en matar gente en Mariúpol y el Dombás, y no tenemos tiempo". "Perdonen, es que nos han espiado". "Normal, conociéndoles… ¿Pero han intentando envenenar a alguno de ustedes echando algo en el pan con tomate?". "No, no creo, aunque ahora que lo dice yo llevo un par de días con diarrea, no sé, pero nos han espiado mucho y se habrán enterado de que los de Junts no podemos ver a los de Esquerra, y viceversa". "Pero eso es de dominio público, sólo les une el odio a España, les dejamos que vamos a probar un nuevo misil que es la hostia, no nos interrumpan con chorradas". Pues sí, menos mal que a nadie se le ocurrió echarles un poquito de polonio en el 'pan tumaca', cosa que podríamos haber hecho si en verdad nosotros fuéramos Rusia y ellos Ucrania, como algunos de esos tipos afirman.