Casi 2000 m3/s

Para el lunes pasado estaba previsto un caudal de entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos de agua por segundo en la punta de avance del río Ebro, que dicho sea de paso es, más o menos, la que posteriormente desembocará en el Mediterráneo. Por otra parte, se calcula que actualmente hay en torno a 1.500 MILONES de automóviles circulando en el mundo, también llamado aldea global, a partir de que McLuhan publicara en 1968 su libro Guerra y paz en la Aldea Global, y nominado "la casa común" por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si', publicada en 2015, y en la que afirma de la Tierra que «es una hermana con la que compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos». Así mismo, acaba de terminar la Cumbre de Madrid sobre el cambio climático, de la que su presidenta, Carolina Schmidt ha dicho: "No estamos satisfechos con el resultado". Además, António Guterres, secretario general de la ONU ha afirmado que: "La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiación para hacer frente a la crisis climática".

Pienso que es difícil enriquecer esas afirmaciones, pero también pienso que por lo variopintas y sus autores, merece la pena usarlas para sacar provecho de ellas.

Si comenzamos por la primera, eso no es desperdiciar el agua. Ahora bien, si nos preguntamos si se le puede dar un uso más provechoso para la sociedad en estos momentos, me atrevo a recordar un fallido trasvase, del que ni siquiera se sabe si se pagaron o no las tuberías.

Sobre los automóviles pienso que les pasa como a tantos inventos de la humanidad, cuya mala imagen, estriba más en el uso que se hace de ellos que en el invento en si. Porque, ¿han sido previsoras las autoridades con el transporte público para mitigar en la medida de lo posible el uso del automóvil?. ¿Son racionales las redes ferroviarias?. Y es racional tanto viaje de larga distancia, a veces en aviones privados, para asistir a reuniones, no se sabe bien para qué.

Y por último, en cuanto a la tierra y la Cumbre de Madrid, ¿qué esperábamos de una reunión no sólo internacional, sino mundial, como decía un conocido, si a la misma faltaron las mayores potencias mundiales?.

¡Seamos serios!. En nuestra mano está el reconvertirnos en el día a día, en no desperdiciar, que se ha dicho siempre, en ser educados y no echar porquería al mar. En resumen: en respetar los materiales que usamos, porque estamos dilapidando de mala manera lo que la Naturaleza nos ha guardado con esmero durante muchísimo tiempo.