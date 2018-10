Por machista

Cuando se hace una moción de censura, figura contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, es porque la situación política del Ayuntamiento, gobierno, etc... es insostenible. Esto fue lo que pasó el dos de junio en el Congreso de los Diputados. Motivos había de sobra y así lo entendió la mayoría de la cámara: casos de corrupción generalizada, política austericidas de recortes a la clase media trabajadora, parálisis del gobierno y un largo etcétera. En el día de hoy se celebra un pleno extraordinario en Huércal de Almería cuyo único punto es una moción de censura al alcalde, el popular Ismael Torres.

Desde la oposición se justifica, según los grupos proponentes de la misma, debido a una situación de inestabilidad e ingobernabilidad en el Ayuntamiento. Si la mayoría de los concejales- de diversas formaciones políticas-, se han puesto de acuerdo y han dado ese paso, no cabe duda que era necesario. Me vienen hoy, precisamente hoy, a la memoria algunas perlas con la que este -¿ya ex?- regidor nos ha deleitado en los últimos tiempos.

Hagamos memoria: organizó un taller municipal dirigido a las mujeres, solo a mujeres, para conocer su vehículo. Si, en el siglo XXI, como están leyendo. ¿Acaso no sabía el Sr alcalde que las mujeres tenemos que superar las mismas pruebas que los hombres para sacarnos el carnet de conducir? A esto súmenle que cesó a una concejala de su propio partido utilizando las nuevas tecnologías.

Y la guinda con la que en sus últimos días de regidor nos ha regalado, fue su respuesta cuando le preguntaron sobre su sentimiento hacia la moción de censura. Argumentó que sintió "enfado" tras enterarse por parte del secretario del consistorio y trasmitió posteriormente este sentimiento con esta frase: "A nadie le gusta que se lleven a su mujer de marcha". En fin, se me ocurren muchas contestaciones pero ninguna políticamente correcta. Y para rematar, si es que cabe, declaró :"la semántica nunca ha sido mi fuerte." No, Sr. Torres, ni la semántica, ni la retórica, ni la igualdad de género.

En fin, gobernar es también pasar por la lupa de tus ciudadanos, que valoran tu gestión y la critican, bien sea por la limpieza de un barrio, los servicios del pueblo o por actitudes misóginas y machistas hacia una parte de la sociedad.

Y hoy lo están haciendo. Estoy convencida que esta nueva época que empieza hoy en Huércal de Almería será más justa, solidaria e igualitaria para todos y todas las Huercalenses.