¡Más madera, más madera!

Lamento no recordar la película de los hermanos Marx en la que se oye esta expresión, pero es lo que me ha venido a la cabeza cuando ayer escuché lo de la subida de impuestos del Gobierno Central, y no precisamente central por su política centrada, va a hacerle a los bancos y similares. Los ahorradores que tuvieran ayer acciones "de las del pelotón de cabeza" nunca se lo agradecerán bastante.

Y la otra razón por la que recordé la frase, fue porque en el café de media mañana, me dijeron algo que esta mañana me han dicho que "tiene visos de verosimilitud": ¡Juanma quiere hacer más consejerías! Se ve que como le ha ido bien con las que tenía, habrá pensado: "pues si tengo mas consejerías, me irá mejor". "Piiiiiip, piiiiiip, error. Craso error, ya que, en realidad, lo suyo no es nuevo gobierno, es segunda etapa de una andadura, y a mitad de partido no se cambian las reglas de juego.

Además, y esto va por el central y el autonómico: "la mucha gente para la guerra", y gracias a Dios aquí no hay ninguna. ¡Aquí lo que hay que hacer es ahorrar!