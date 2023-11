El mar como utopía. El mar inabarcable, interminable, el horizonte que nunca alcanzaremos pero que nos enseña hacia dónde caminar. Un maestro que decidió que sus alumnos y alumnas no tenían límites, salvo los que su voluntad y sus sueños le permitieran. Por mucho que nacieran en un pequeño pueblo de Burgos en los años 30, el maestro Antoni Benaiges reconoció enseguida que lo que necesitaban eran oportunidades, alguien que les recordara que más allá de las montañas estaba el mar, esperándoles.

El legado de Benaiges continúa totalmente vigente en la actualidad, por muchos motivos. El primero, porque sus métodos aún hoy en día serían considerados «innovadores» en muchos contextos. De la misma manera que el inspector, el cura o el alcalde de su época se escandalizaban porque no siguieran el libro de texto, salieran al campo, trabajaran en grupo, inventaran libremente historias, se levantaran de sus asientos, etc., hay una gran ola reaccionaria en la escuela que sigue defendiendo, casi cien años después, que «la letra con sangre entra». Benaiges, siguiendo el camino marcado en esa misma época por Celestin Freinet, demuestra que no solo es posible aprender, sino que los resultados son espectaculares.

En segundo lugar e íntimamente ligado a lo anterior está su claro posicionamiento político. No necesariamente partidista, sino POLÍTICO, con mayúsculas. La denuncia de las injusticias de su tiempo, la necesidad de que haya una distribución más equitativa de la riqueza, la imprescindible laicidad de la escuela… están totalmente presentes y acompañan de manera coherente todas sus acciones. En estos tiempos donde cada vez cuesta más hablar de política en cualquier ámbito sin que haya crispación, se hace imprescindible recuperar el discurso del bien común, el del consenso.

El pasado 7 de noviembre tuvimos la oportunidad de hablar de todo esto y disfrutar de un pre-estreno en la Casa del Cine de Almería organizado por algunos de los colectivos más comprometidos con la educación en Almería (grupo «Aprender Hablando», tertulia pedagógica de Almería y otros). Hoy, día 10 de noviembre, se estrena el largometraje que cuenta su historia y que lleva por título «El maestro que prometió el mar», después de haberse escrito varias novelas, un cómic, ensayos, reproducciones de las publicaciones que hizo con su alumnado, representaciones teatrales… Háganse un favor: vayan a verla.