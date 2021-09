Los maestros a los que no he podido tocar

Nsé si El Olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince (Medellín, 1958) es o no una novela. A veces dedicamos -yo, al menos- demasiado tiempo a la ardua tarea de clasificar; pero clasificar, como casi todas las cosas útiles, es algo que es mejor hacer moderadamente. Si coloco El olvido que seremos en la estantería dedicada al ensayo en mi biblioteca, inevitablemente predispondré al lector futuro, que solo emprenderá el viaje que Faciolince nos propone cuando el cuerpo le pida algo más concreto, quizá, que una historia de personas y dolores, de amores y sin sabores, de aventuras o misterios.

Al situarlo entre las novelas, sin embargo, muchos creerán que es solo una ficción, un invento, una ensoñación; pero esto último quizá no importe tanto, porque quien ha leído mucho sabe bien que entre lo imaginario y lo real no existe frontera alguna; que la fantasía y la verdad conviven en la mente sana tanto como en la enferma. Todo lo conforman las personas y sus historias, existentes o creadas, llenas de autenticidad, sean o no ilusorias. Tengo el honor de decir que algunas y algunos de mis mejores maestros jamás existieron y, como los vivos a los que he llegado a admirar, tampoco ellos pueden morir para mí.

Entre esos maestros que la literatura me ha regalado, uno de ellos, tan real que parece imaginado, es el Dr. Abad Gómez; el padre del autor de esa obra que llama a ser olvidada y que siempre recordaré; el Javier Cámara de Fernando Trueba -otra verdad inconmensurable de mi imaginario-. Ese médico filántropo, poco diestro con el bisturí, pero hábil con el corazón, que dedicó toda su vida a los pobres y expresó así el amor absoluto hacia sus propios hijos. Ese Cristo de Medellín que no iba a misa, hombre de rostro tierno y sonrisa franca, con la cabeza serena y el alma en llamas, que cayó asesinado en el tranco de un velorio, muerto por el poder hecho sicario y remuerto en el fango de silencio y la indolencia de los cobardes.

Su hijo, el escritor, nos sirvió su historia como una confesión en un libro que nunca dejaré de leer. En él aprendí que solo importan dos cosas en la vida: las personas de verdad amadas y la lucha eterna de los miserables por su emancipación. De esa forma merece la pena vivir, sin pararnos a pensar si nuestros sueños llegarán a ser verdad o solo un cuento hermoso, mientras seamos capaces de seguir clamando. Al menos respiramos para gritar, para insistir; eso sí lo puedo decir.