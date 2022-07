Contra la mafia, caña al negro

Difícilmente es creíble un presidente de Gobierno que no forma su opinión antes de hacer unas declaraciones. Lo ocurrido hace ya más de una semana en el salto de la valla de Melilla por ciudadanos africanos negros, es un ejemplo más de lo que importan los seres humanos en la actual sociedad: "tanto tienes, tanto vales". Y lo que es tener estas personas que llegan extenuadas a la frontera sur, parece que lo tenemos en poco aprecio quienes hemos tenido la suerte de nacer al otro lado de ese muro. Que dice Sánchez que "si (él) hubiese visto esas imágenes antes…"; ¿y qué algo nuevo ha hecho después? Señalar a las mafias como responsables de los males de estos seres humanos.

Es acojonante: cuando por fin se han normalizado los viajes a pecho descubierto, "cada uno con la suya", cuando las reatas de seres humanos han aprendido a morir por su cuenta y riesgo atravesando ese pasillo océano de arena que es el Sáhara, cuando por fin alcanzan el sueño prometido estos grupos de individuos que no tienen ni para pagar mafias que los exploten, aparece nuestro Gobierno hablando de mafias. Sí, Pedro, ver para creer, ¿verdad? Algo debes estar haciendo muy mal cuando ves pasar críticas a derecha e izquierda. Seguro que todas interesadas, pero todas merecidas.

Ocurre que las mafias están sacando provecho de una situación de explotación en África, ¿y la lucha contra ellas es aplaudir la bestialidad policial con la que se han empleado las fuerzas del orden marroquíes? "Caña al negro: que eso duele a las mafias", parece ser el lema. A veces, no somos más tontos ni aunque nos entrenemos. Véase a esa nueva OTAN, que no sólo no está usando toda la diplomacia (protagonismo de la UE, absorbido por EEUU), sino que ha descubierto el gran peligro del flanco sur. Sí, ya sabemos que el peligro es el de unos estados totalitarios, armados hasta los dientes, de los que nos podemos esperar cualquier cosa… y por eso hay que usar estos momentos para darle en el lomo a estos negros violentos que bla, bla, bla.

No tardarán en llegar campañas anti racismo, y en vez de garantizar calzadas con andenes para sus bicis, se nos ocurrirán mejores fastos. Ah, y los que andáis preocupados por "la imagen que dan", no dejéis de contemplar el cruce de Los Albaricoques cuando vayáis este verano de Níjar al Pozo de los Frailes: eso se llama chabolismo, explotación humana sobre el pobre, y poca vergüenza del Primer Mundo.