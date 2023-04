Detecto y detesto el trasfondo que subyace en varios de los sucesos recientes. Por una parte, programa de mala educación en la televisión pública catalana, pues eso no era un programa de humor. Y, en Madrid se han descubierto las condiciones de vida de una familia con 8 hijos, de las que hasta ahora solamente ha trascendido que eso no son formas de vivir, ni en Madrid, ni en la Conchinchina, pues , entre otros detalles, la casa "tenía más mierda que el palo de un gallinero". ¿Dónde están nuestras cualidades colectivas? Ciñéndome al programa ¿de humor? me ha sentado muy mal esa forma de ridiculizar a la Sociedad andaluza en general. Por lo visto, los autores del programa no fueron a clase el día que explicaron el tema del respeto a las creencias, sin entrar en más, y a la forma de hablar, que por cierto, imitaron muy mal. Se puede hacer daño con educación, véase "El Dardo en la Palabra" de Fernando Lázaro Carreter. ¡Ah! con Cassen me reía mucho.